Bahçeli, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlık görevini üstlenen Asrın Hukuk Bürosu Üyesi Faik Özgür Erol ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

'İSTİŞARE VE ORTAK TUTUMA İHTİYAÇ VAR'

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pervin Buldan, "Bugün önemli bir görüşme daha yaptık. Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3'üncüsü, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ve ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla her aşama da hem Sayın Bahçeli'yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin, bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ardından Bahçeli, Buldan ve Sancar'ı uğurladı. Bir gazetecinin görüşmeye ilişkin açıklamasının olup olmayacağını sorması üzerine Bahçeli, "Ben ahrazım" (dilsiz) diye espri yaptı.