Bahçeli\'den Altan Öymen\'e Başsağlığı

MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Altan Öymen için paylaştığı taziye mesajında " Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öymen'in ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Öymen ölümünün ardından çok sayıda siyasetçi taziye mesajı yayımladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Altan Öymen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleri yer aldı.