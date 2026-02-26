Bahçeli\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a anlamlı doğum günü hediyesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutlayarak 72 gülden oluşan bir buket gönderdi. Bahçeli ayrıca Erdoğan'a, İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah ismi, alt kısmında Hz. Muhammed ismi yer alan, harita içinde Fetih Suresi 1 ve 2'nci ayetleri bulunan, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan tabloyu gönderdi.

ZİRKON TAŞLARLA İŞLENDİ

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

