Bahçeli'den Davutoğlu'nun "Kürdistan" çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Davutoğlu'nun "Kürdistan" çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalındaki skandal Kürdistan çıkışına tepki gösterdi. Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" dedi.

26.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:32
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmadı.

"KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR"

Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli\'den Davutoğlu\'nun "Kürdistan" çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır

Irak Bölgesel Yönetimi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferudun Ozmen:
    Ya sen iyice bunadın apoyu meclise davet eden sen değil misin. Şimdi niye kürdistan denmesinden rahatsız oluyorsun.. 14 8 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Sen kimden sipariş alıyorsun peki,, oy oranı %5 lerin altına düşmüş bir parti ülkeye yol çizmeye çalışıyor derhal erken seçim 13 5 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    kendisi bebek katilini mecliste konuşmaya davet eden bunak 12 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Pzevenk herif 9 2 Yanıtla
  • k K:
    Sayın hemserim bahceli Kürdistan diye herhangi bir coğrafi bölgenin olmadığını iddia etmenle, Cumhurbaşkanım Erdoğan’ın bu konuda gerçeklere aykırı iddia bulunduğu kanıtladıgını söylemiş oldun. Cumhurbaşkanımız Erdog anın daha önce birkaç kez Kürdistan var dediğini biliyoruz. Hatta bir keresinde Erdoğan, ‘Kürdistan diyenler Irak’ta Kürdistan vardır oraya gitsinler’ demişti. Cumhurba?kanımız gerçeklere aykırı konusmaz. 5 5 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Çıkar Apoyu artik 0 0 Yanıtla
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