Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmadı.
Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Davutoğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır - Son Dakika
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