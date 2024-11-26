Bahçeli\'den Davutoğlu\'nun "Kürdistan" çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır

Politika

Yusuf Tekin de dahil oldu: Özel ve İmamoğlu\'na sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmadı.

"KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR"

Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.