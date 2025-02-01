Bahçeli'den TSK Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'den TSK Açıklaması

MHP lideri Bahçeli, TSK Disiplin Kanunu'nun uygulanmasına saygı çağrısı yaptı.

01.02.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK Disiplin Kanunu'na göre ayırma cezası alan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin resmi safhası tamamlandıktan sonra bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirmek suretiyle askeri ve siyasi gündeme yerleştikleri bilinen bir husustur. O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve marazi tahriklerin dozajı ideolojik dürtülerin tazyikiyle sistematik olarak artırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir"

Korsan bir metnin kılıçlar ile okunmasının yanlışlığını ve oluşturabileceği tahribatı görmeyenlerin demokrasi dışı bir eylem ve emeli olduğunu belirten Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir. Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar oluşturacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

"Pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır"

Teğmenlerin töreni üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün istismar edildiğini ve TSK tarafından verilen karara herkesin saygı duyması gerektiğini ifade eden Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk'ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama mucibince 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince 'silahlı kuvvetlerden ayırma' cezası verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir. TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır."

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur"

Teğmenler tarafından okunan metnin arkasına saklanıp metni bir silah gibi kullandıklarına dikkati çeken Bahçeli, "Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP'sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar 'Mustafa Kemalin askeriyiz' sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kutuplaşma ve cuntalaşma isteyenlerin provokatör olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı zalimlerin sırtını sıvazladığı zillet ve rezil provokatörlere karşı azami ölçüde dikkat ve uyanıklık içindedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Teğmen, Hukuk, Medya, Dünya, MHP, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den TSK Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
20:18 Icardi İstanbul’a döndü, herkes yanındaki güzele baktı Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
19:18 İşte vahşetin perde arkası 17 yaşındaki genç, ailesini “büyük“ aşkı için katletmiş İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
18:47 ABD’de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
07:50 Galatasaray’ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı
07:20 Fatih Terim’i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 22:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den TSK Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.