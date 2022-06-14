Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. - Son Dakika
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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor.

14.06.2022 11:18
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor.

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor.

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?" - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. - Son Dakika
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