Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey demiyor, diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın? Karşısında mısın?" - ANKARA
Kaynak: İHA
Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu, bu hain manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. - Son Dakika
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