Üye Girişi
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

16.11.2021 11:52
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacak." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, il il Anadolu'yu gezdiklerini, adım adım 2023'e yürüdüklerini söyledi.

Yürüyüşlerinin, "korkaklara karşı cesurların yürüyüşü" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Biz yürüyünce korkaklar sinecek, zalimler kaçışacak, fitne barikatları yıkılacak, karamsarlık bulutları dağılacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, gönüllere misafir olduklarını belirten Bahçeli, "MHP olarak aziz milletimizle buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye, fikir alışverişine, hevesle, heyecanla, yüksek bir hedefle devam ediyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi sabırla, sağduyuyla, samimiyetle yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller"

Bahçeli, 30 Ekim'de "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temasıyla başlattıkları siyasi çalışmaları, bir gönül seferberliği kıvamında Türkiye'nin her köşesine yaygınlaştırdıklarını, bugüne kadar 40 ile giderek vatandaşlarla kucaklaştıklarını ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Program kapsamında esnaf, çiftçi, işçi, memur, muhtar, emekliler ve meslek örgütleriyle görüştüklerini, düşüncelerini öğrendiklerini anlatan Bahçeli, "Hamdolsun teşkilatlarımız disiplinli, dengeli ve düzeyli olmakla birlikte diridir, dirayetlidir, dinamiktir ve meselelerin takipçisidir." sözlerini sarf etti.

Her kademedeki teşkilat mensubunu, fedakarca çalışmalarından dolayı kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller, tebessümle parlayan yüzler, konvoylarımızı selamlayan yürekler, kucak açan müşfik bedenler, dua eden ihlaslı kalpler, yapılan köprüler, açılan yollar, devasa şantiyelerdir, ezcümle büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz, coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, 'Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım' diyen sessiz çığlık, seciyesi göz kamaştıran aziz millet evlatlarıdır. Yok, 'MHP'nin oyu buymuş', yok, 'AK Parti'nin oyu şuymuş' diyerek, aldıkları paranın bedelini, yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir; Türk milletinin, bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz, yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız."

"Milliyetçi Hareket, kulislerin partisi değildir"

Hiç durmayacaklarını ve duraklamayacaklarını, Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önce olacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Hep daha ileriye bakacağız, asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeriyle eşitlemeyeceğiz." mesajını verdi.

MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket; kulislerin, lobilerin, çıkar gruplarının, karanlık senaryoların partisi değildir, haciz altında iradesine ipotek koyulmuş bir parti hiç değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. MHP'nin kökü mazide, kökeni Türk tarihinde, közü Türk kültüründe, ruhu ise tamamıyla büyük Türk milletindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılına, tertemiz umutları bağladıklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk mucizesinin yaratılması, Türkiye'nin medeniyetler zirvesine sıçraması için yola koyulduk. 'Sefer bizden zafer Allah'tandır' dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlakıyla kenetlendik, milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru bir yol alıştır. Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir.

Cumhur İttifakı; geçmişle gelecek arasındaki köprüdür, Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlatmak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Biz, başkalarına başkalaşarak siyasi çizgisine yabancılaşan siyasetçilere, fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, dimağı başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız."

(Sürecek)

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti 13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap 13:09 Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi

Son Dakika Haberleri
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:57 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar         
13:19
Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak         
13:17
Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da         
13:05
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
12:40
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement