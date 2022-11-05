Bahçeli'nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy'dan İYİ Parti'nin 'eşit yurttaşlık' çıkışına eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İyi Parti'nin HDP'li Pervin Buldan'ın "Cumhuriyet" değerlendirmesine gösterdiği tepkiyi eleştirdi.

PERVİN BULDAN NE DEMİŞTİ?

HDP'li Pervin Buldan Cumhuriyet'e ilişkin "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." demişti.

İYİ PARTİ'DEN BULDAN'A TEPKİ

İyi Parti ise Buldan'ın bu açıklamasına tepki göstermişti. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, "İyi Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır. Etnik kökeni, dini inancı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet şemsiyesi altında eşit birer yurttaş hâlinde yaşama hak ve iradesine sahiptir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm İstiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERSOY'DAN İYİ PARTİ'YE ELEŞTİRİ

İYİ Parti'nin tepkisine sosyal medyadan eleştiride bulunan Ersoy ise, "Tükiye Cumhuriyeti'nde, bebek katilinin İmralı'dan yumurtlaması olan "eşit yurttaşlık" kavramı ile vatandaşlık tasnifi yapılamaz! CHP'nin onayladığı eşit yurttaşlık kavramını, İP'in HDP'ye tepki gösteriyor gibi yaparken kullanması dikkat çekicidir. Yurttaş, zaten eşit demektir. CHP kurultayında konuşulan 'Kürt sorunu, eşit yurttaşlık temelinde milletin temsil edildiği TBMM zemininde toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ekseninde çözülmelidir' maddesi de o zaman tartışılmış fakat malum zihniyet, CHP'yi HDP uyumuna hazırlamıştır." şeklinde konuştu.

"SÖZ KONUSU FİKİR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Ersoy açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Diğer taraftan kâtil Öcalan, 'Türkiye Cumhuriyeti dahilinde özgür ve eşit anayasal yurttaşlık temelinde demokratik kimlik sahibi, demokratik toplum olarak barış içinde ve kardeşçe yaşama sürecine giriyoruz' demiştir. Yine bu kavram, Türk siyaset literatürüne entelektüel kılıflı bölücü zihniyetler tarafından sokulmuştur. Bu itibarla, söz konusu kavram ve arka planında bulunan zehirli fikir, Türk Milleti ve Devleti tarafından asla kabul edilmez, edilemez!"