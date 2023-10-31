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İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı - Son Dakika

İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:34

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden mikrofonunu kapalı sanarak HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık için "P...venk" ifadesini kullanan TBMM Başkanvekili Celal Adan'a sahip çıktı. Bahçeli, "Sözü bizim sözümüzdür" derken Genel Kurul'da istifası istenen Adan, gözyaşlarına hakim olamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a "P...venk" diyen MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'a destek verdi.

"ONUN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZDÜR"

Celal Adan için "Sahipsiz değildir" diyen Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan'ın isabetli sözleri aynısıyla bizim sözümüzdür" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bahçeli'nin konuşması esnasında Celal Adan, duygusal anlar yaşadı. Adan'ın destek cümlelerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı anlar objektiflere yansıdı.

HEDEP'LİLER İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan Genel Kurul'da dün HEDEP milletvekilleri, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesi talebiyle kürsü önünde alkışlı protesto gerçekleştirmişti.

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı - Son Dakika
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