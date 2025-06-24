Bahçeli\'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay aradan sonra partisinin Meclis'teki grup toplantısında katıldı. Bahçeli, TBMM grup toplantı salonuna girdiğinde alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık yarım saat süren grup toplantısında Bahçeli, açılım ve İsrail- İran gerilimine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız" dedi. İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir" diye konuştu.

YÜZÜGÜ VE ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli konuşmasında bu mesajları verirken taktığı yüzük ve rozet dikkatli gözler kaçmadı. Bahçeli'nin, 5 ay aranın ardından katıldığı grup toplantısında, üzerinde "Tanrı Türk'ü Korusun" yazılı rozet ve yüzük taktığı görüldü.