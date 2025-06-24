Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

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Bahçeli\'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj
24.06.2025 12:10
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Bahçeli\'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj
Haber Videosu

5 ay sonra partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozetin üzerinde "Tanrı Türk'ü Korusun" yazdığı görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay aradan sonra partisinin Meclis'teki grup toplantısında katıldı. Bahçeli, TBMM grup toplantı salonuna girdiğinde alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık yarım saat süren grup toplantısında Bahçeli, açılım ve İsrail- İran gerilimine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız" dedi. İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir" diye konuştu.

YÜZÜGÜ VE ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli konuşmasında bu mesajları verirken taktığı yüzük ve rozet dikkatli gözler kaçmadı. Bahçeli'nin, 5 ay aranın ardından katıldığı grup toplantısında, üzerinde "Tanrı Türk'ü Korusun" yazılı rozet ve yüzük taktığı görüldü.

Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj
Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte üzerindeki mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oa343862!:
    Bence Tanrı önce Turkiyeyi milliyetcilik ayağına millete ihanet edenlerden Turkiyeyi korusun. 77 30 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu da mesaj vermek için doğmuş. başka bir işe yaradigi yok 43 28 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kurucu önderin rozetini taksaydı daha anlamlı olurdu 43 26 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kurucu önderin rozetini taksaydın daha anlamlı olurdu 35 22 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yuzukten anlam çıkarma olmayan mesajı varmış gibi gösterme, ekp ile kanka olmasa şu an haber başlığı şöyle olurdu, ölmeyi unutan milliyetçi nin yüzüğü şaşırtmadı 22 15 Yanıtla
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