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Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti - Son Dakika

Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

15.11.2021 15:51
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme ortadan kayboldu. Konu Müge Anlı'da da gündeme geldi. Arama çalışmalarına, Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da katıldı.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

MHP TEŞKİLATLARI DA SEFERBER OLDU

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken MHP teşkilatları Müslüme'nin arama çalışmalarına katkı sunmak için harekete geçti.

TALİMAT BAHÇELİ'DEN GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti.

EKİPLERİN HER TÜRLÜ İHTİYACI KARŞILANACAK

Arama çalışmalarına katılan bütün ekipler ve vatandaşların her türlü ihtiyacı Gülnar Belediyesi ve MHP teşkilatı tarafından karşılanacak

Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Milliyetçi Hareket Partisi, Yörükler, Gülnar, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti - Son Dakika
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