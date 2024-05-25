Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP\'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Politika

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların hedefinde olan MHP'de Genel Başkan Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar geldi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın düzenlediği ve 2 gün boyunca sürecek olan programa hoş geldiniz. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla ufkumuz genişleyecektir.

"TÜRK GENÇLİĞİ İSTİKLAL BEREKETİMİZDİR"

Sizlere her bakışımda, henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz duyulmamış nağmelerin bestekarlarını görüyor ve iftihar ediyorum. Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur.

"ZAYIF ANIMIZI KOLLAYAN HÜSRANA UĞRAR"

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak. Ülkü ocağı-MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altında.

"HİÇ YILMADIK, HİÇ DE YOLUMUZDAN DÖNMEDİK"

Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir.

"ZİRVEYE YILANLAR DA ÇIKAR, KARTALLAR DA"

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır."