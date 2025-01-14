Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, ''Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle'' dedi.

14.01.2025 13:56  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUMLU VE ONURLU BİR GELİŞMEDİR"

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretinin ardından Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Birçok temaslar, temsil edilen arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle."

NE OLMUŞTU?

İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Partimiz DEM Parti'ye, özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ayrıca açıklamasında Demirtaş, "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Demirtaş'ın o mesajı;

Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur
Bahçeli\'ye Selahattin Demirtaş\'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Kalleşsiniz yatacak yeriniz olmasın 66 16 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ben bugüne kadar Demirtaş'a oy vermedim bundan sonra her seçim verecem çünkü gerçekten tek bir adam varsa oda demirtastir en dürüst adam aslan her yerde aslandir demirtas ne söylediyse bugüne kadar hepsi doğru çıktı akp MHP bu ülkenin en büyük belasidir 61 11 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    onuru felan biliyor yani 54 6 Yanıtla
  • Behzat:
    Allah sana uzun ömür versin. 13 45 Yanıtla
  • Yakup Berk:
    hadi inşallah güzel olur 25 26 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Ne onuru ya 25 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bu kadar hakaret,bu kadar hamasetten sonra omurgasızlik en büyük onursuzluktur. Onurun ne oldugunu biliyormu acep. 25 2 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Allah hayırlara vesile etsin inşallah Allah fitneleride ıslah etsin 5 18 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Bu işin içinde bir iş var ,Suriye ile ilgili açıklamalariniz ardından Suriye'ye operasyon yapılması Halep'e girilmesi şama girilmesi Suriye Türk bayrağı dikilmesi ve arkasından Apo ile ilgili açıklamalarınız neyin nesi bu kimden nereden ne talimat geliyor???? 11 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.