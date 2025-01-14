Bahçeli\'ye Selahattin Demirtaş\'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Politika

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"UYUMLU VE ONURLU BİR GELİŞMEDİR"

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretinin ardından Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Birçok temaslar, temsil edilen arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler, uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle."

NE OLMUŞTU?

İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Partimiz DEM Parti'ye, özellikle İmralı Tecrit Adasında demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğimin tam olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ayrıca açıklamasında Demirtaş, "Yine bu kritik ve tarihi dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine, barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor, desteğimi iletiyorum. Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Demirtaş'ın o mesajı;