Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "İstiyoruz ki en yüksek oy ile büyükşehir ve 18 ilçemizi alalım"
TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçemiz büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız. Ama biz istiyoruz ki en yüksek oy ile alalım. Gururlanalım. Bütün Türkiye'de sadece Trabzon'da değil. Cumhurbaşkanımıza karşı daha böyle memnuniyet verici bir şekilde çıkalım inşallah"
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında memleketi Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük'e destek isteyen Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı değer verdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Atayurt ve Santa Harabeleri yolu projelerinin 5 yıllık süreçten gündemden çıkartılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'umuza, Arsin'imize verdiği değeri hepimiz biliyoruz gerçekten. Bütün Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir takip eder. Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Bizde şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi Trabzon'umuza da, Arsin'imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz. 2003-2004 yılında Trabzon'da görev yaptım. Şu sahil yolu geçebiliyor muyduk oradan? Cumhurbaşkanımız geldi, hızlandırdı yolu bitirdik. Yolları Samsun'dan Sarp'a kadar bitirdik. Tertemiz oldu. En ufak bir sıkıntısı yok. Şimdi Arsin'de lazım olanlar var. Ben biliyorum. Bir Atayurt yolumuz vardı. Ben önceki görevimde de gelmiş bakmıştım defaatle bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi dediler ki yukarıya doğru da Santa yolu var. Burayı da karayolları ağına al. Dedim ki şöyle yapalım. Büyükşehir ile beraber karayolları iş birliğiyle beraber o Santa'ya kadar olan yolu da bitirelim. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde bizim grup yollarımız var, mahalle yollarımız var köy yollarımız var. Biz Arsin Belediyemizle, büyükşehir belediyemizle karşılıklı ve yine Karayollarımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla paslaşacağız. Şu yol konusunu Allah'ın izniyle 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
31 Mart seçimlerine 1.5 gün kaldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçemiz büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız. Ama biz istiyoruz ki en yüksek oy ile alalım. Gururlanalım. Bütün Türkiye'de sadece Trabzon'da değil. Cumhurbaşkanımıza karşı daha böyle memnuniyet verici bir şekilde çıkalım inşallah. Şurada 1.5 günümüz kaldı" ifadelerini kullandı.
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