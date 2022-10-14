Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

14.10.2022 00:57
Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor. Toplantının ikinci günü kapsamında gerçekleştirilen ilk oturumu olan Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ise Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi. Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleşen Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen 'aile fotoğrafı' öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi. Bunların yanı sıra Akar tarafından terör örgütü PKK/ YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisi dile getirildi. Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti. Görüştüğü Bakanların da Türkiye'ye, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşmelerde, diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

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Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü İngiltere'nin uzun vadeli tahvil faizi 14 yılın en yükseğinde İngiltere'nin uzun vadeli tahvil faizi 14 yılın en yükseğinde
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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