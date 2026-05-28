Bakan Bak Rize'de Bayramlaşma Programına Katıldı

28.05.2026 16:40
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de valilik ve belediye başkanlığınca düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşmaya, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Birlik ve beraberliğin olduğu ortamlardır bayramlarımız. 'Türkiye Yüzyılı'nda milletimize her noktada hizmet etmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız ve projelerimizle millete hizmet etme yolunda devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda önemli hedeflere doğru yürüyor. Güçlü bir coğrafyada, güçlü bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli süreçlerden geçiyoruz, yaşadığımız süreçler görülüyor ama güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bu ortamdan çok başarılı bir şekilde çıkıyor" dedi.

'BİZİM ÇOCUKLAR'A BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Spor organizasyonları açısından verimli bir yıl olduğunu söyleyen Bakan Aşkın Bak, "A Milli Takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na gidecek. Ben buradan onlara bir mesaj vermek istiyorum; şu anda Milli Takımımız Riva'da kampta, onlara başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a Amerika'da, 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kamptalar, çalışıyorlar. 1 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla oynanacak bir hazırlık maçları var. Ardından Amerika'ya gidiyorlar ve orada da Venezuela'yla bir hazırlık maçı oynayacaklar. Sonrasında ilk maçımız Vancouver'da Kanada'yla. Onlara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE HİÇBİR ŞEY KAPALI KALMASIN'

Fenerbahçe kafilesine saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair soruyu yanıtlayan Bakan Bak, "Bakan Bey açıklamasını yapacaktır tabii, biliyorsunuz, hukukçu olan Genel Başkan Yardımcımız da burada. Süreç takip ediliyor, Bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın; açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerlerine düşen görevi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı çevresinde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise "Bayramlar tabii bizim önem verdiğimiz; birlik ve bütünlüğümüz, yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmamızın yükselmesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle iç cephemizin tahkim edilmesi bakımından son derece önemli günlerdir. Diliyoruz ki milletimizin her günü bayram gibi olsun. İnsanlarımızın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstündedir, hedefimiz de budur. Bu doğrultuda 'Türkiye Yüzyılı' çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'SÜRECİ BİZDE ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Mutlak butlan kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yazıcı, "Süreci biz de çok yakından takip ediyoruz. Hep birlikte sonuçlarını göreceğiz. Her şey hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

