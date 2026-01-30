Bakan Bayraktar: "Türkiye'de 2026 yılında 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak" - Son Dakika
Bakan Bayraktar: "Türkiye'de 2026 yılında 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak"

30.01.2026 19:00  Güncelleme: 19:13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'daki programında Türkiye'nin doğalgaz üretimini artıracağını ve 2028 yılında 17 milyon hanenin kendi ürettiği doğalgazı kullanacağını açıkladı. Bakan, deprem sonrası şehirlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara da değindi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aralıksız devam eden doğalgaz arama çalışmalarıyla birlikte 2028 yılında 17 milyon hanenin Türkiye tarafından üretilen doğalgazı kullanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Hatay programı Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleriyle başladı. Ziyaretlerin ardından Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Depremin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Bayraktar, Hatay'daki doğalgaz ve elektrik sorunlarıyla ilgili yürütülen çalışmalardan bahsederek, "Hatay'ımızı ve depremin vurduğu şehirlerimizi normal hayata döndürmek için büyük gayret sarf ettik. Çok değerli elektrik ve doğalgaz hizmetleri verdik. Şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla aksayan yerler, düzeltilmesi gereken yerlere ilave olarak bizim özen göstermemiz gereken hususları masaya yatıralım, geniş bir şekilde istişare edelim diye Hatay'a geldik. Bu çalışmayı biz burada yaptık, herkes sıkıntılarını dile getirdi. Nerelerde kapasite artışları, yaşanan elektrik kesintilerini nasıl ortadan kaldırırız, nasıl en aza indiririz diyerek bu meseleleri masaya yatırdık ve kararlarımızı aldık. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu alanda hizmetler daha iyiye gidecek, bu hizmetleri yapan şirketlere gereken şeyleri söyledik" dedi.

2026 yılında 8 milyon hanenin Türkiye tarafından üretilen doğalgazı kullanmasını planladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğalgazımızı üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerinde doğalgazı bulduk. Bize 'Niye arıyorsunuz' veya 'Arasalar da bunlar bulamaz' demişlerdi. Doğalgazı bulduk, 3 yıldan kısa bir sürede ürettik ve bu gün 4 milyon evde kendi doğalgazımızı kullanır hale geldik. Türkiye'de 2026 yılında inşallah 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak. İnşallah 2028'de 17 milyon haneye çıkacak. Hedefimiz Türkiye'deki bütün hane halkının doğalgaz ihtiyacını inşallah kendi gazımızdan karşılamak. Gemilerimizle arıyoruz, şimdi 2 yeni sondaj gemimizle biz aramaya devam ediyoruz. Türkiye'de arıyoruz, yurt dışında arıyoruz. Gece ve gündüz büyük bir gayret içerisinde arıyoruz. İnşallah ülkemizi enerjide bağımsız hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğim" dedi. - HATAY

