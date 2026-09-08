Bakan Bayraktar: "83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar’dan bahsediyoruz"

Çorum'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Çorum'a gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Çorum Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Çorum'daki programları kapsamında Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedeflerini anlatıp vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyeceklerini belirtti. Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, 25 yıllık AK Parti'nin, 24 yılını iktidarla geçiren AK Parti'mizin Türkiye'de yaptıklarının aslında Türkiye Yüzyılı'nda nelere evrileceğine, neler yapmak istediğimizi ortaya koymak açısından önemli. Türkiye hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda neredeyse asırlık işlere imza attı. Çorum çok önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Çorum büyüdü, Çorum büyüdükçe Türkiye de büyüdü" dedi.

"Milli savunma sanayisinde son 20 yılda çok önemli adımlar attık"

Üç alandaki çalışmalara dikkat çekmek istediğini dile getiren Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi elbette ki bizim enerji alanımız. Biz Türkiye olarak daha büyük ve güçlü bir Türkiye hedefini kurarken, Türkiye Yüzyılı'nda üç ana konuya odaklanıyoruz. Bunlardan bir tanesi savunma sanayisinde milli ve yerlilik imkanlarımızı, kabiliyetimizi artırmak ve Türkiye'yi bu alanda net ihracatçı bir ülke haline getirmek. Milli sanayimizin olduğu, milli savunma sanayimizin geliştiği bir Türkiye hedefimiz var. Hamdolsun burada son 20 yılda çok önemli adımlar attık. Burada Çorum'un çok önemli bir yeri var, çünkü savunma sanayisinin adeta kalbi. Önemli bir ihracat merkezi, önemli bir üretim merkezi. Dolayısıyla milli güvenliğimiz açısından bu konu çok ehemmiyet arz ediyor. İkinci konu; gıda güvenliği. Tarım ve hayvancılık, ülkemizde çok güçlü olduğumuz bir alan ve özellikle Çorum açısından da öyle. Dolayısıyla kendi kendine yeten bir ülke olmak bu açıdan önem arz ediyor. Üçüncü alan da bizim kızıl elmamız. Enerjide bağımsızlık mottosuyla ortaya koyduğumuz enerji alanında da Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olması. Bu üç hedefi biz Türkiye Yüzyılı'nda ana hedefler olarak ortaya koymuş durumdayız. Dolayısıyla bunları başarmış bir Türkiye, inşallah çok daha güçlü, büyük ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiş olacak. Türkiye Yüzyılı'nın kısa özeti bu" diye konuştu.

"83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz"

Terörsüz Türkiye'yle ilgili konuşan Bakan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hakikaten milletvekillerimiz burada tarihi bir olaya imza atmış oldu. 467 oyla 'evet' denilen kanunla çok önemli bir adım attık. Ben Hakkari'deydim, şimdi Çorum'dayım. Çorum, terörle mücadelede Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Çok büyük kayıplar, şehitler verdik. Ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu milli birlik ve kardeşlik projesini konuşabilir hale geldik. Terörsüz Türkiye ile beraber ben inanıyorum ki Türkiye çok daha farklı bir noktaya gidecek. Çünkü ben hep onu anlatıyorum. Gabar petrolünden bahsediyoruz. 2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Hep şunu söylüyorum. O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok. Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi, biz 2019-2020'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz. Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık, yüzlerce kuyu açtık. Binlerce kardeşimiz ve çoğunluğu o bölgenin insanı, artık istihdam imkanına kavuştu. Dolayısıyla artık oradaki çocuklar, oranın gençleri geleceğe daha umutla bakar hale geldi. Eskiden tek seçenek belki onlar için terördü, dağa çıkmaktı, bölücü örgüt onlara öyle anlattı. Ama şimdi iş farklı bir noktaya geldi. Artık o bölgede bir ekonomik faaliyet var, o bölgede istihdam var, iş var. Dolayısıyla işte terörsüz bölgenin ufak bir kesiti Şırnak'ta, Gabar'da bizim sunduğumuz kesit. İnşallah bunu bütün bölgeye yaydığımızda ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini, refaha, sosyal barışa, kalkınmaya etkisini olacağını hepiniz görebilirsiniz. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz; terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir."

Çorum'daki taleplerle ilgili istişarelerde bulunacaklarını belirten Bakan Bayraktar, "İnşallah tabii burada enerji altyapısı, doğal gaz altyapısıyla alakalı vatandaşlarımızın beklentilerini, burada sanayi ve ticaret hanelerimizin, belediyelerimizin, İl Özel İdaremizin ihtiyaçlarıyla alakalı da etraflıca değerlendirmeler yapma fırsatı bulacağız. Ümit ediyorum; güzel bir ziyaret olacak" ifadelerini kullandı.