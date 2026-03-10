Bakan Bayraktar Paris'te İtalya ile Enerji Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Bakan Bayraktar Paris'te İtalya ile Enerji Görüşmesi Yaptı

Bakan Bayraktar Paris'te İtalya ile Enerji Görüşmesi Yaptı
10.03.2026 18:37
Alparslan Bayraktar, Paris'te İtalya Bakanı ile enerji iş birliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, zirve marjında gerçekleştirdiği görüşmelerde İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İtalya arasındaki ikili ilişkiler ve enerji alanındaki işbirliğine ilişkin başlıklar ele alındı. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya ile yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz ve petrol alanındaki iş birliği imkanları ve özellikle üçüncü ülkelerde hayata geçireceğimiz ortak projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - PARİS

