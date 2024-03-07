Türkiye, Sakarya gaz sahasında doğalgaz üretmeye başladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Sakarya gaz sahasında doğalgaz üretmeye başladı

Türkiye, Sakarya gaz sahasında doğalgaz üretmeye başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığı sorununa değinerek, Sakarya gaz sahasında üretilen gazın 1.5 milyon hane ihtiyacını karşıladığını belirtti. Ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da yerel seçimlerle ilgili konuştu.

07.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:08
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin önündeki en büyük meselelerinden bir tanesi Türkiye'deki enerjinin maalesef dışa bağımlılığı. Bize dediler ki gaz arayamazsınız. Arasanız da bulamazsınız. Arayıp bulduk, bunu üretemezsiniz dediler. Çünkü zor bir işe girdik. Ama çok şükür 2023 yılında bu gazı üretmeye başladık. Sakarya gaz sahasında 1.5 milyon hane yetecek kadar gazı biz üretiyoruz. Ama ihtiyaç büyük inşallah bütün hanemize kadar yetecek kadar doğalgazı sizlere getireceğiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Tabiat Parkı'nda kadınlara yönelik program düzenledi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bugün Sakarya gaz sahasında 1.5 milyon hane yetecek kadar gazı biz üretiyoruz"

Programda konuşan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin önündeki en büyük meselelerinden bir tanesi Türkiye'deki enerjinin maalesef dışa bağımlılığı. Türkiye nüfusu artan ekonomisi büyüyen bir ülke Türkiye'nin enerji talebi her geçen gün artıyor. 2002 yılında sadece 5 şehirde doğalgaz vardı. Bugün Türkiye'de 81 ilde 860 yerleşim yerimde doğalgaz kullanılıyor. Cumhurbaşkanımız sizlerden dolayı dedi ki benim ülkemdeki her hane halkına her hanımefendiye her eve biz mutlaka doğalgazı götüreceğiz. Türkiye Karadeniz'de Sakarya'da çok büyük bir gaz keşfetti. Bize dediler ki gaz arayamazsınız. Arasanız da bulamazsınız. Arayıp bulduk, bunu üretemezsiniz dediler. Çünkü zor bir işe girdik. Ama çok şükür 2023 yılında bu gazı üretmeye başladık. Bugün Sakarya gaz sahasında 1.5 milyon hane yetecek kadar gazı biz üretiyoruz. Ama ihtiyaç büyük inşallah bütün hanemize kadar yetecek kadar doğalgazı sizlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir araya geldik. 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın aşkım, sevdam dediği İstanbul'u yeniden AK Parti'nin hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için aynı aşk, heyecanla bizim kapı kapı dolaşıp girilmedik bir ev bırakmamız gerekiyor. Gaziosmanpaşa'da bir destanın mimarı olabilecek kadınlar burada bunu görüyorum. Bu kadınlar 31 Martta hem Gaziosmanpaşa'da hem İstanbul'da büyük bir destanın zaferin mimari olacak olan sizlersiniz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın göre geldiği günden itibariyle özellikle kadınlarla bu ülkede yaptığımız hizmetleri saysak ömrümüz yetmez. Ama bugüne kadar da yine kadınlarımızın dua ve desteği her zaman bizim ve Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğu için çok şükür. Bu anlayışla yeniden İstanbul diyerek Gaziosmanpaşa'nın almadığı oyla yedi bir rekor kırarak, daha çok İstanbul'u kaybettiğimiz 5 yılı yeniden inşa ederek yeniden yola çıkmaya hazır mıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Sakarya gaz sahasında doğalgaz üretmeye başladı - Son Dakika

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