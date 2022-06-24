Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti

24.06.2022 16:19

Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyareti kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti

MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyareti kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

İlk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'nu girişte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve yetkililer karşıladı.

Ziyarette Başkan Gürkan, Bakan Çavuşoğlu'na Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kayısı, Arslantepe'de bulunan ilk kılıcın replikasını ve bir tesbih hediye etti.

Ziyarete Bakan Çavuşoğlu ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile partililer eşlik etti.

İkindi durak Malatya Valiliği

Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle daha sonra Malatya Valiliği'ne geçti. Burada da Vali Hulusi Şahin ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, ziyaret defterini de imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Şahin'de Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. Her iki ziyarette basına kapalı gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt Valiliği ziyareti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt Valiliği ziyareti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arslantepe Höyüğünü ziyaret etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arslantepe Höyüğünü ziyaret etti
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement