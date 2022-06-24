Bakan Çavuşoğlu'ndan valilik ve belediye ziyareti

MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyareti kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

İlk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'nu girişte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve yetkililer karşıladı.

Ziyarette Başkan Gürkan, Bakan Çavuşoğlu'na Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kayısı, Arslantepe'de bulunan ilk kılıcın replikasını ve bir tesbih hediye etti.

Ziyarete Bakan Çavuşoğlu ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile partililer eşlik etti.

İkindi durak Malatya Valiliği

Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle daha sonra Malatya Valiliği'ne geçti. Burada da Vali Hulusi Şahin ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, ziyaret defterini de imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Şahin'de Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. Her iki ziyarette basına kapalı gerçekleşti.