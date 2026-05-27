Bakan Çiftçi'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı

Bakan Çiftçi\'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı
27.05.2026 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası konuşan Bakan, birlik, beraberlik vurgusu yaparak devlet ve millete zeval gelmemesi için dua etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cenabıhak kıyamete kadar bu aziz milleti hep birlikte, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın diye de yine bu mübarek günde niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri de kabul eylesin" dedi.

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bakan Çiftçi, "Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Cenabıhakk'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenabıhak bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice Kurban Bayramlarına, nice Ramazan Bayramlarına, mübarek gün ve gecelere kavuştursun diye niyazda bulunuyorum. Bizim inancımızda, kültürümüzde bayramlar, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Bu özel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindiririz, fakir fukarayı gözetiriz. Yine geçmişlerimizi de unutmaz, kabir ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak hepsinin şehadetini kabul eylesin. Gazilerimizi de anıyoruz bu mübarek günlerde. Cenabıhak onlara da hayırlı uzun ömürler versin. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara da rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla muamele eylesin diye dua ediyoruz. Şu anda sınırlarımızın içerisinde ve dışarısında operasyon icra eden güvenlik kuvvetlerimiz var. Cenabıhak onlara da yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin diye niyazda bulunuyoruz" diye konuştu.

'CENABIHAK DEVLETİMİZİ PAYİDAR, MİLLETİMİZİ BAHTİYAR EYLESİN'

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şairin 'Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin' diye hitap ettiği aziz vatanımızda Cenabıhak kıyamete kadar bu aziz millete hep birlikte, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın diye de yine bu mübarek günde niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Bugün Kurban Bayramı'ndayız. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri de kabul eylesin."

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Güvenlik, Politika, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
01:30
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 08:25:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den bayramda birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.