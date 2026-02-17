Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
17.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Bakan Çiftçi açıklamasında ''Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçileridir'' ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında 81 ilin valisine hitap etti. Güvenlik ve asayiş başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, düzensiz göç ve Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı.

Düzensiz göçün küresel ölçekte en ciddi güvenlik tehditlerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney hattında cazip bir göç rotasında yer aldığını söyledi. Bu nedenle dikkatli, tedbirli ve sürdürülebilir bir göç politikasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"KESİNTİSİZ MÜCADELE" MESAJI

Göçle mücadelede insan onurunu esas aldıklarını vurgulayan Çiftçi, "İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK..."

Anadolu'nun tarih boyunca mazlumların sığınağı olduğunu belirten Çiftçi, "Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır" ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Bakan Çiftçi, bugüne kadar 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yaptığını açıkladı. Dönenlerin "memleketimizin gönül elçileri" olduğunu söyledi.

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Avukat Ataman Avukat Ataman:
    Kaldı 10 milyon 28 2 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    donemeyeni, doğanı saymazlar 0 0
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    kaç tanesine Türk vatandaşlığı verildi bunu da açıklayın 20 1 Yanıtla
  • özkan milezoğlu özkan milezoğlu:
    inandım ok 15 2 Yanıtla
  • kenan mutlu kenan mutlu:
    Tabi tabi kesin gitmişlerdir artık hem Suriye hem Türk vatandaşı olarak rahatça istedikleri gibi girip çıkarlar vatanımıza 0 0 Yanıtla
  • Aa Aa:
    ülkemizde doğan Suriyeli sayısı ne kadar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
06:21
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.