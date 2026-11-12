Bakan Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle ölçmeliyiz" - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle ölçmeliyiz"

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Bakan Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle ölçmeliyiz"
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Bakan Çiftçi: "Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle ölçmeliyiz"
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı’nda hizmetin kalitesini o hizmeti ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle de ölçmeliyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye Yüzyılı'nda hizmetin kalitesini o hizmeti ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle de ölçmeliyiz" dedi.

Yeşil dönüşümün iş gücü piyasasına, meslek gruplarına ve çalışma hayatına etkilerinin ele alındığı 'Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği' konulu seminer, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Seminere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı. Program, gün özelinde hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

"Vatandaşımız artık CİMER ve sosyal medya gibi kanallardan talebini daha kolay iletiyor"

İl özel idarelerinin 51 ilde devletin hizmetini vatandaşa doğrudan ulaştıran yerel yönetim teşkilatlarından olduğunu belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, "Bakanlıklarımızın ve diğer merkezi kurumlarımızın yatırımlarında yapım, bakım ve onarım süreçlerini yürütüyor, kendi bütçelerinizle kamu yatırımlarını hayata geçiriyorsunuz. Köylerimizde yol, içme suyu, kanalizasyon ve imar başta olmak üzere altyapı ve üstyapı hizmetlerini üstleniyorsunuz. Kış günü yolu açılan bir köyde hastasına ambulans ulaşan vatandaşımız da, evine temiz su ulaşan aile de bu hizmetin kıymetini bilir. Gayretleriniz ve hizmetleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla çalışıyoruz. Vatandaşımız artık CİMER ve sosyal medya gibi kanallardan talebini daha kolay iletiyor, başvurusunun sonucunu takip ediyor" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda hizmetin kalitesini ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle ölçmeliyiz"

Bakan Çiftçi, yönetim anlayışının bu değişimlere uygun biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kapımızı açık tutmak, sahaya çıkıp meseleyi yerinde görmek ve vatandaşımıza başvurusunun sonucunu anlaşılır biçimde iletmek, devletimizin insana yakın yüzünü gösterir. Türkiye Yüzyılı'nda hizmetin kalitesini o hizmeti ne kadar verimli ürettiğimiz ve ne kadar sürdürebildiğimizle de ölçmeliyiz. Bunun ilk adımı tasarruftur. Hazreti Ömer'in mum kıssasında anlatılan beytülmal hassasiyetini her harcamamızda gözetmeliyiz. Kullandığımız her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin ve milletin hakkı olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Cumhurbaşkanlığımızın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda tüketimde de, hizmet üretiminde de kaynaklarımızı ölçülü ve verimli kullanmalıyız. Mal ve hizmet alımlarında miktarı ve niteliği, işin gerçek ihtiyacına göre belirlemeliyiz. Personel istihdamında mevzuatın öngördüğü sınırlara riayet ederken, bütçemizin bu yükü uzun vadede taşıyabilmesini gözetmeli, iş gücümüzü ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirerek atıl kapasiteyi önlemeliyiz" şeklinde konuştu.

Çiftçi, kamu hizmetlerinde enerji verimliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gerektiğini belirtti. Köy yerleşik alanlarının genişletilmesine yönelik imar düzenlemelerinde kamu yararı değerlendirmesi yapılırken tarım arazileri ve doğal varlıklar üzerindeki etkilerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, köylerin ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin toprak ve su kaynaklarının da korunmasının önemine dikkati çekti. Bakan Çiftçi, yeşil dönüşümün günlük iş süreçlerinde alınan kararlarla hayata geçirilebileceğini belirterek, bu sürecin kalıcı hale gelmesinde sahada görev yapan çalışanlardan mühendislere ve kurum personeline kadar herkesin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Çiftçi, çalışma hayatının geleceğine hazırlanırken personele değişimin gerekliliğinin anlatılması ve sahadaki deneyimlerinin kararlara yansıtılması gerektiğini vurguladı.

"Çalışanlarımız ve temsilcileriyle düzenli istişare etmeliyiz"

Yeni araçlar ve çalışma yöntemlerinin güvenle kullanılabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "İşçi ve işveren arasındaki diyaloğu canlı tutmalı, çalışanlarımız ve temsilcileriyle düzenli istişare etmeliyiz. Bir iş makinesinin nerede gereksiz yakıt harcadığını çoğu zaman en iyi, o makineyi her gün kullanan çalışanımız bilir. Bu gayretin sonuçlarını da hep beraber takip etmeliyiz. Çalışma planlarımızda, eylem planlarımızda ve strateji belgelerimizde neyi, ne zamana kadar yapabileceğimizi ve sorumluluğu kimin üstleneceğini açıkça belirleyelim. Binalarımızın enerji tüketimini, araçlarımızın yakıt kullanımını ve eğitimlerimizin sahaya yansımasını düzenli olarak izleyelim. Elde ettiğimiz sonuçları çalışma arkadaşlarımızla hep beraber değerlendirip, gerekli düzeltmeleri yapalım. Sizlerden ricam, bu seminerde ele aldığımız meseleleri illerinize döndüğünüzde ekiplerinizle değerlendirmenizdir. Her idaremiz kendi şartlarına uygun somut adımlar belirlemeli ve bunların takibini düzenli olarak yapmalıdır. Böylece bu buluşmanın karşılığını, vatandaşımıza sunduğumuz hizmette ve koruduğumuz kaynaklarda görebilmeliyiz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, seminere katılımı ve katkılarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ederek, çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve işçi-işveren arasındaki istişarenin güçlendirilmesi amacıyla bakanlıklar arasındaki iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

Program, Bakan Çiftçi'nin konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşması ile devam etti.

Kaynak: İHA
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