Bakan Ersoy: Hedefimiz, her evladımızın aynı fırsatlara ulaşabilmesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz; Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın her evladımızın aynı fırsatlara ulaşabilmesi. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegane yolu; iyi eğitim almış, kültür ve sanatla beslenmiş, spor yapan, öz güveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerimizden geçmektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesinde, Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi ve Ormana Kültür Merkezi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de katıldı.

'ÇOK GÜZEL BİR GENÇLİK MERKEZİ KAZANDIRIYORUZ'

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin geleceğine katkı sunacak İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Mahallesi'nin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek Ormana Kültür Merkezi'ni hizmete açmak için İbradı'da bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Gençlerimize yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. Biz de bu inançla burada yaşayan gençlerimize, sosyal ve kültürel merkezleri kazandırmak için bir süredir planlamalarımızı yapıyoruz. İbradı'da yaşayan gençlerimizin ulaşabileceği en yakın gençlik merkezi, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat Gençlik Merkezi'ydi. Gençlerimizin kültür ve sanat etkinliklerinden yararlanabilmeleri için başka bir ilçeye gitmesini istemeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da gençlik merkezlerini ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırma politikası doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde, bugün İbradı'mıza çok güzel bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. İbradılı gençlerimizden gelen talep üzerine Ersoy ailesi olarak yaptırdığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza hibe ettiğimiz bu merkezi, memleketimize duyduğumuz vefanın ve gençlerimize olan inancımızın bir ifadesi olarak görüyorum" dedi.

'BİZİM İÇİN SIRADAN BİR YATIRIM DEĞİL'

Merkezi yaparken bölgenin mimari dokusunun da gözetildiğini aktaran Bakan Ersoy, gençlerin bu merkezde serbest zamanlarını değerlendirebileceğini ve kendisini geliştirerek, bakanlığın projelerinden yararlanabileceğini kaydetti. Ormana Kültür Merkezi'nin yapımına 2025 yılında başlandığını anlatan Bakan Ersoy, bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Ormana Kültür Merkezi'nde gençler için kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini, kütüphane sayesinde gençlerin ve çocukların bilgiye erişiminin kolaylaşacağını belirten Bakan Ersoy, "Biz ülkemizin dört bir yanında gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, kültür merkezleri ve eğitim yatırımları yapıyoruz. Ancak insanın doğduğu, büyüdüğü, köklerinin bulunduğu topraklara yapılan hizmetlerin bizim için ayrı bir anlamı var. Dolayısıyla bugün İbradı'mıza ve Ormana'ya kazandırdığımız eserler bizim için sıradan bir yatırım değil. Bu açılışlar memleketimize vefamızın, gençlerimize inancımızın ve geleceğimize olan güvenimizin birer göstergesi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz; Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın her evladımızın aynı fırsatlara ulaşabilmesi. Büyük şehirlerde yaşayan gençlerimiz hangi imkanlara sahipse İbradı'da yaşayan gençlerimiz de o imkanlara ulaşabilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegane yolu, iyi eğitim almış, kültür ve sanatla beslenmiş, spor yapan, öz güveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerimizden geçmektedir" diye konuştu.

'BÖYLE BİR SİSTEM AVRUPA'DA, DÜNYADA HİÇBİR YERDE YOK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki eserin de İbradı'ya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dijital bağımlılık ve uyuşturucu başta olmak üzere gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Bak, insanların büyüdükleri yerlere eserler bırakmalarının onur ve gurur verici olduğunu kaydetti. Türkiye'de 650 gençlik merkezi olduğunu ve 10 milyonun üzerinde gencin bu merkezlerden yararlandığını anlatan Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin vatanını, milletini, öz değerlerini, kültürünü seven gençler olarak yetişmesine gayret ediyoruz. Antalya'ya bakanlık olarak büyük yatırımlar yaptık. Gençlerimizin barınması için yurtlar inşa ettik. Son 3- 3,5 yılda yaklaşık 5 bin kapasiteye yakın yurt ilave ettik. Yenisinin inşaatlarını yaptık bitirdik, 2'si de yıl başında tamamlanmış olacak. Antalya'ya gelen öğrenciler, hiçbir barınma sorunu yaşamıyor. Türkiye'de dünyada olmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahibiz. 1 milyon öğrenci barınma kapasitesine sahip KYK. 1 milyon gencimize devletimiz üniversiteye giderken barınma imkanı sağlıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği ücretsiz. Sadece bunun karşılığında ödediği ücret ayda 1400 lira. Böyle bir sistem Avrupa'da, dünyada hiçbir yerde yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir gencimizi, çocuğu dışarıda bırakmayacak, onları kucaklayacak, yeni yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz" dedi.

'YOLUN SONUNA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

Akseki'ye bir yurt inşaatı planlamasının yapıldığını, Elmalı'dan gelen talebi de programa alacaklarını belirten Bakan Bak, İbradı'ya bir Gençlik Kampı kazandırmak için çalışma başlatacaklarını da kaydetti. AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine devam edeceğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "Ne söylerlerse söylesinler Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya bize düşman olsa da Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Bakan Bak ile beraberindekiler tesisleri gezdi.