Bakan Ersoy\'dan Başkan Er\'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerin yanı sıra 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yeniden ayağa kaldırılan kültür varlıklarındaki çalışmaları yerinde görmek üzere Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, Başkan Er'i makamında ziyaret etti. Ziyaretinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür eden Başkan Er, "Deprem döneminde Koordinatör Bakan olmanız hasebiyle en zor zamanlarda buradaydınız. Malatya'mıza kattığınız birçok önemli hizmet ve çalışmalarınız oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Sizlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle Malatya'mız küllerinden ayağa kalktı. Biz de daha yaşanabilir, dirençli, rahat bir Malatya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Malatya'nın yeniden inşa süreci devam ederken Büyükşehir Belediyesi olarak spor, sanat ve kültürel anlamda projeler hazırladıklarını dile getiren Başkan Er, projeler için Bakan Ersoy'dan destek istedi.

Bakan Ersoy Kütüphane inşaatını inceledi

Başkan Er'in brifingini dinleyen ve proje dosyalarını alan Bakan Ersoy, "Projeleri inceleyelim, üzerinde çalışalım. Bir çalışma yapın destek olalım" dedi. Başkan Er'in makamından Büyükşehir Belediye ana binası amfisinde inşaatı devam eden kütüphaneyi de inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların aşaması hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, 815 kişi kapasiteli bölgenin en büyük kütüphaneyi ayrıntılı bir şekilde gezdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya'yı kütüphaneler şehri yapacağız' vizyonuyla büyükşehir belediyesi içerisinde hayata geçirdiği kütüphanede incelemede bulunan Bakan Ersoy, memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Er, bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ettiklerini belirterek, "Kütüphaneye gelen öğrencilerimiz, buradaki amfiyle kendilerini üniversitede hissedecekler. Kütüphane dışında seminer salonları ve serbest çalışma alanları da olacak" bilgilendirmelerinde bulundu. - MALATYA