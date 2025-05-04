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Politika

Bakan Fidan BAE'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'de Gazze ve Suriye konularını görüşecek.

04.05.2025 20:10
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak. Görüşmelerde, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında, sahadaki önceliğin ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir biçimde ulaştırılması olduğu vurgulanacak. Fidan ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, Türkiye'nin, Filistinlileri ana vatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğunu yineleyecek.

Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılar karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurgulayacak ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini teyit edecek. Fidan, Suriye'de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan yaptırımların kaldırılmasının önemine de dikkati çekecek.

Toplantıda Türkiye ve BAE'nin bölgede barış ile istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor.

Bakan Fidan, BAE'yi en son 24-25 Aralık 2024'te ziyaret etmişti.

Kaynak: DHA

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