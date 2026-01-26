Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar - Son Dakika
Politika

Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
26.01.2026 12:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti izlediğini savunarak, gelecekte Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB'ye katılması için ''lütfen gelin'' diyerek yalvarmak zorunda kalacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi.

"AB, TÜRKİYE'YE KARŞI KİMLİK SİYASETİ YAPIYOR"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun siyasi değil, kimlik temelli olduğunu savunan Fidan, bu yaklaşım sürdüğü sürece Türkiye'nin AB üyeliğinin mümkün görünmediğini ifade etti. Fidan, Türkiye'nin farklı bir dine ve medeniyete ait görülerek dışlandığını söyledi.

"TÜRKİYE OLSAYDI BREXIT YAŞANMAZDI"

Türkiye'nin AB üyesi olması halinde Birliğin bugünkü krizlerle karşılaşmayacağını belirten Fidan, "Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve AB çok daha dirençli bir yapı olurdu" dedi.

"O GÜN GELDİĞİNDE BİZ KARAR VERECEĞİZ"

Geleceğe yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Fidan, Avrupa'nın ilerleyen dönemde Türkiye'ye ihtiyaç duyacağını savunarak, "Gün gelecek Avrupa, 'Lütfen gelin' diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN İHTİYACI BİR ARADA YAŞAM

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    adam adam Erdoğandan sonraki başkanımız inşaallah 40 35 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    farkindamisin hep -ecek -acak 25 yıldır halkın menfaatine tek kuruşluk birşey yok 7 10
    Ali Levent Ali Levent :
    Hadi inşallah:)) 7 1
  • onur pari onur pari:
    Tabi canım tabi :) Atış bedava. 32 27 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Son dakika ekibi, neden beğenme ve beğenmemeyi isteğiniz doğrultusunda siliyorsunuz? 5 2 Yanıtla
    41kh037 41kh037:
    son dakikayayı silmek lazım taraflı yayın yapıyor 0 0
  • 1234 1234:
    biz mülüman olduğumuz almazlar 50 yildir ayni şey 6 1 Yanıtla
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    şow yapar oy alırım. bu millet sever böyle şeyleri. doğru yoldasın yavru reyis 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

