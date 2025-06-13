DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan'dan Ortak Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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