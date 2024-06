Doğu Türkistan\'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

Politika

2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından 12 yıl sonra Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan'a ziyaret gerçekleştiren ilk Türk yetkili olan Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, verdiği mesajlarla ezber bozdu.

HEM SÖYLEMİ HEM DE KRAVATI DİKKAT ÇEKTİ

Fidan, Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan'a geçerek Kaşgar ve Urumçi'yi ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalarda "Kâşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehirleridir" ifadelerini kullandı. Giydiği kıyafet ve gök bayraklı kravatla da dikkat çekti. X sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Bakan Fidan, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu" dedi.

"İÇİMDE UKTE OLARAK KALMIŞTI

Paylaşımında Maveraünnehir, Fergana Vadisi, Horasan ve Selçuklu şehirlerini defalarca ziyaret ettiğini belirten Fidan, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'in türbesini de ziyaret etti.

İşte Bakan Fidan'ın o paylaşımı;