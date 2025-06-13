Netanyahu\'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

NETANYAHU: İRAN TEHLİKESİ ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRI SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

"İRAN İSRAİL İÇİN TEHLİKE"

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü. İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

"SALDIRININ ADI YÜKSELEN ASLAN"

Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi. İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

İsrail ordu sözcüsü, İran'a yapılan saldırılara dair açıklama yaptı: Sözcü, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kısa bir süre önce, siyasi sorumluların (Netanyahu) talimatı doğrultusunda IDF, İran'ın nükleer programına saldırmak ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt olarak yüksek kaliteli istihbarata dayalı önleyici, kesin, birleşik bir saldırı başlattı.

"ÇEŞİTLİ SENARYOLARA HAZIRIZ"

IDF ve ilgili makamlar, savunma ve saldırıda ihtiyaç duyulabilecek çok çeşitli senaryolara hazırlıklıdır. İran rejimi, yıllardır Ortadoğu'daki vekilleri aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse edip yönlendirerek, İsrail Devleti'ne karşı doğrudan ve dolaylı bir terör kampanyası yürütüyor ve aynı zamanda nükleer silah elde etme yolunda ilerliyor.

İran rejimi, "Demir Kılıçlar" Savaşı'nın başlangıcından bu yana İsrail Devleti'ne karşı gerçekleştirilen tüm terör saldırılarından sorumlu olan eksenin başında yer almaktadır. Buna, 7 Ekim Katliamı'ndan sorumlu olan Hamas "terör örgütünü" silahlandırmak ve finanse etmek de dahildir. "Demir Kılıçlar" Savaşı sırasında İran, İsrail Devleti'ne doğru yüzlerce füze ateşleyerek iki kez doğrudan İsrail'e saldırmıştır.

"İRAN'IN AMACI İSRAİL'İ YOK ETMEK"

İran rejimi, amacının İsrail Devleti'ni yok etmek olduğunu ilan etti. İran rejimindeki üst düzey yetkililer, İsrail'i yok etme niyetlerini açıkça ilan ettiler ve Orta Doğu'daki vekilleriyle birlikte bunu başarmak için çalışıyorlar. Bugün İran, nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakındır. İran rejiminin elindeki kitle imha silahları, İsrail Devleti için varoluşsal bir tehdit ve daha geniş dünya için önemli bir tehdittir.

"İRAN'IN KİTLE İMHA SİLAHLARI ELDE ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail Devleti, amacı İsrail Devleti'ni yok etmek olan bir rejimin kitle imha silahları elde etmesine izin vermeyecektir.IDF, cephede ve iç cephede bir kampanya için hazırlık süreci yürüttü. İsrail vatandaşlarının dayanıklılığı kampanyanın önemli bir faktörü olacak.

IDF gerektiği gibi hareket etmeye devam etmeye hazırdır. İsrail Devleti vatandaşlarını savunmak için hareket etme yükümlülüğüne sahiptir ve geçmişte yaptığımız gibi, bunu yapması gereken her yerde yapmaya devam edecektir. IDF devam eden bir durum değerlendirmesi yürütüyor ve gelişmelerden haberdar edilecektir."

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu. İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.