Süper Lig devi Galatasaray, yeni transferi 00:00'da Galata Kulesi'nde unutulmaz bir şova imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Galata Kulesi'ne yeni transferi Leroy Sane'nin görüntüsünü yansıttı. Galatasaray resmi hesabından yapılan yayında, Leroy Sane, 5 yıldız ve Şampiyonlar Ligi vurgusu yapıldı. Görüntülerin yansıdığı anda Şampiyonlar Ligi müziği bu anlara eşlik etti.
İşte o görüntüler;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov - Son Dakika
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