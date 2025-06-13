Mağrip Direniş Konvoyu\'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır\'dan deport

Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, Libya'nın Misrata kentindeki Uluslarası Fuar Merkezinde çok sayıda Libyalı tarafından karşılandı.

GÜLLERLE KARŞILANDILAR

Filistin ve Libya bayrakları taşıyan ve tekbir getiren Misratalılar, konvoydaki Tunus ve Cezayirli aktivistlere gül hediye ederek üzerlerine gül yaprakları saçtı.

KENTE DEV PANKARTLAR ASILDI

Kentin çeşitli bölgelerine "Misrata halkı Direniş Konvoyu'nu selamlıyor" ve "Direnişin kentine hoş geldin Direniş Konvoyu" yazılı dev pankartlar asıldı. Kentin kanaat önderlerinin Konvoydaki aktivistleri tebrik ettiği karşılama töreninde, ilkokul öğrencisi izci gruplar "Filistin'e özgürlük", "Adalet için Gazze'nin yanında ol" ve "Dünyanın acısını taşıyan topraklara selam olsun." yazılı pankartlar taşıdı.

KARŞILAMA TÖRENİ GÖSTERİYE DÖNÜŞTÜ

Misrata sakinleri ile Konvoydaki aktivistlerin buluşmasıyla karşılama töreni Gazze'ye destek gösterisine dönüştü. Libyalılar ile Tunus ve Cezayirli aktivistler "Canımız kanımız sana feda olsun Gazze" sloganları attı.

MISIR'DAN TÜRK GAZETECİYE DEPORT

Konvoya, Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla gelen çok sayıda aktivistin de dahil olması beklenirken Kahire yönetiminin tutumu ise bu durumun önüne geçti. Konvoya katılmak üzere Kocaeli'den yola çıkan gazeteci Furkan Çalışkan, Mısır güvenlik güçlerince Kahire Havalimanı'nda alıkonuldu.

Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahire Havalimanı'nda deport ediliyoruz. Askerler bize saldırdı. 5 saat boyunca hiçbir şey yemeden bekletildik" ifadelerini kullandı. Mısır askerlerinin sert tavrını eleştiren Çalışkan, "Barış için geldiğimiz bu topraklarda bize düşman muamelesi yapıldı. İsrail askerlerinden farkları yoktu" dedi.