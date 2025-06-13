İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkili ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.
ABD merkezli New York Times'ın İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de hayatını kaybeden üst düzey komutanlar arasında yer alıyor.
İsmail Kaani'nin 2024 Eylül'de de öldürüldüğü iddia edilmişti. Kaani'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, söz konusu iddiaların ardından Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret ederken görüntülenmişti.
Kaani, Ocak 2020'de ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine bu göreve getirilmişti.
Son Dakika › Dünya › Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası - Son Dakika
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