Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası - Son Dakika
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Dünya

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
13.06.2025 20:26
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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu 20'ye yakın üst düzey askeri yetkili öldürüldü. ABD medyasının İranlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri

20'YE YAKIN ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkili ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani

ABD BASINI: İSMAİL KAANİ DE HAYATINI KAYBETTİ

ABD merkezli New York Times'ın İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de hayatını kaybeden üst düzey komutanlar arasında yer alıyor.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsmail Kaani'nin 2024 Eylül'de de öldürüldüğü iddia edilmişti. Kaani'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, söz konusu iddiaların ardından Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret ederken görüntülenmişti.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
Kasım Süleymani

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE GETİRİLMİŞTİ

Kaani, Ocak 2020'de ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine bu göreve getirilmişti.

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Son Dakika Dünya Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    ŞUNLARIN SIFATINA BAK, ASKER MI MOLLA MI BLI DEĞİL 4 10 Yanıtla
  • oktay sayar:
    GSM operatörlerinden İsrail bilgiyi satın alıp ,nokta belirliyor,füzeyi gönderiyor, yatağında uyuyanı vuruyor 8 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    önce komutanlar gider hepsinin yeri belli nokta atışlarda ordu başsız kaldığı an bitti 4 2 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    İran'ın üçte biri Mossad ajanı zaten. keklik gibi avlıyorlar 0 0 Yanıtla
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