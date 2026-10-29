Bakan Fidan'ın G20'de İsrail üzerindeki baskının artırılmasını vurgulaması bekleniyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim'de ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı çerçevesinde 'Jeopolitik Gerilimler', 'Enerji' ve 'Tedarik Zincirleri' başlıklı oturumlarda hitaplarda bulunması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın, İsrail'in Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları hedef alması karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasının önemini vurgulaması, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki ihtilafın diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasını temenni ettiğini, çatışmaların sürmesinin bölgedeki kırılganlıkları tetiklediğini belirtmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL SAHİPLENME ANLAYIŞI

Karadeniz'de, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında ve Körfez bölgesinde gemilerin ve enerji altyapılarının hedef alınmasının küresel enerji, gıda güvenliği ve ticareti olumsuz yönde etkilediğine; stratejik su yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğin korunmasının hayati önem taşıdığına işaret etmesi beklenen Fidan'ın, Rusya ile Ukrayna arasında yoğunlaşan ve yeni alanlara yayılan çatışmaların yarattığı risklere dikkat çekmesi ve Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliğin yeniden tesis edilmesini teminen iki tarafla da temas halinde olduğunu kaydetmesi, Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda, mevcut ihtilafların çözümüne ve bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sunmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirtmesi ve bu çerçevede uluslararası ortaklarla yapıcı iş birliği tesis edilmesinin önemine vurgu yapması öngörülüyor.