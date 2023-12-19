Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Dışişleri Bakanlığındaki heyetlerarası görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı.