Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu ve bu durumu daha önce açıklamadığını belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm" dedi.

09.05.2025 22:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KARAKTER SUİKASTI TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yaptığından bahseden Fidan, modern zamanlarda fizikselden ziyade "karakter suikastı" tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

"İFTİRALARA ALIŞKINIZ"

Fidan, insanları kamuoyu gözünden düşürmeye yönelik çabalar ve propaganda faaliyetleri olduğuna işaret ederek, 2010'dan itibaren bu tür konularla muhatap olduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen iftiraları hatırlatan Fidan, "Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması. Bu aslında gelinen düzeydeki en düşük noktayı gösteriyor, bu sıkıntılı bir konu." diye konuştu.

SUİKAST GİRİŞİMİNİ 'İLK KEZ' AÇIKLADI

Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası." dedi. Fidan, zehirlendiğini daha önce açıklamadığını da dile getirdi.

"AĞIR ARSENİK VE CIVA VERİLDİ"

Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm." ifadesini kullandı.

"SADECE İÇERİDE DÜŞMAN YOK..."

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var." dedi.

"BU VATANA HİZMET ETMEK İÇİN VARIZ"

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.

Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

Hakan Fidan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Muzaffer Matlı:
    reis dikkat et sen bu ülkeye lazımsın Recep Tayyip Erdoğan dan sonra bu vatan sana emanet sende Allah'a emanet sin ?????? 439 234 Yanıtla
    Murat gelmez:
    reıs mı ..sızde de resıcılık oyunu hıc bıtmıyor...bahcelı erdogan necmettın hakan...baska varmı baska reıs ..taka reısı... 156 121
    Muzaffer Matlı:
    bizde REİS bitmez tükenmez İngilizlere vatanını şikayet edenlere vatanmı teslim edicez bizde ne REİS biter nede vatan sevdası çünkü bizler Fatih Sultan Mehmet Selahaddin Eyyubinin torunlarında REİS ler hiç bitmez dünya yok olana kadar 49 68
    mustafa kemal ünal:
    Arsenik zehirlenmesi belirtileri birkaç dakika içerisinde ortaya çıkar. Bu durumun belli olması saatleri bulmaz. Belirtiler ortaya çıktığı anda kişilerin muayene olması gerekir. Aksi takdirde arsenik birkaç saat içerisinde kişinin hayati organlarının zarar görmesine ve ilerleyen süreçte ölümüne neden olabilir. Kısacası arsenik zehirlenmesi ortalama beş dakika içerisinde belli olabilir. 60 18
    Paravan Hesap:
    Keşke yalakalık yapacağına mercimek kadar beynin olsaydı. Şöyle araştırıp bakıp görseydin ülkede milletten neler oluyor. Ülke 24 yıldan beri sömürge altınıda olduğunu görseydin. Tayyip Erdoğan'ın bütün AKP'nin parçala böyle yok et. Ve bunu yaparken de kasalarını doldur zinmetine paraları geçir olduğunu görseydin. Ülkenin in yerini milletin geçmişini geleceğini yok ettiklerini görseydin.. 3 0
  • Izmir 35:
    Agam bizle egleniyi 230 271 Yanıtla
    hüsnü çalışır:
    Kardeş bence İzmirdeki belediye başkanı ağaların sizinle eğleniyi zira çöp yığınları bayağıbir bereketlenmiş 87 52
    zcf795f8r9:
    boş kafa muro 11 17
  • Murat gelmez:
    senı kım ne yapsın hakan..fetullah erdoganı dahı oldurmedı...sakamısın sen..hahahaha... 121 301 Yanıtla
    Teona ışık:
    Asıl seni kim ne yapsın ? Mallıkta zirve bu yorumunla siyaset yapacağım derken ülkeni küçümsüyorsun! 56 44
    huseyin ergun:
    İçerdeki havladı. 26 31
  • mustafa kemal ünal:
    kesin olmuştur, öyle olsa bangır bangır reklam yapardı yandaş gazeteleriniz, hamsiyi kafası ile yemeyin bol bol kurşun içerir 128 211 Yanıtla
    zcf795f8r9:
    yunus senin kafan durmuş 14 21
  • Yunus Durak:
    Son günlerde moda oldu bu tür açıklamalar, koskoca mit başkanıydın bulamadınız mı yapanları 133 134 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Kendini bu tür girişimlerden koruyamıyan, vatandaşı nasıl koruyacak, merak ediyormusunuz? Doğruya terörün en fazla eylemlerin yapıldığı dönemde mit başkanıydın, fetö darbe girişiminde de pasif kalmıştınız 42 24
    huseyin ergun:
    Bulmuşlar. Sizinki çıkmış haci. 16 19
  • 220198:
    Allah muhafaza, kendine dikkat et bakanim,chp lilerin adami Cuneyt ozdemirin dedigi gbi turk supermeni,daha mitteyken bile putinin obama nin masasina oturabiliyorsun,yani yuruyen merdivene ters binmiyon 153 69 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Üfürme konusunda üstlerine yok. Nasıl olsa millet efsanelere inanıyor. 94 113 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Bi ezik daha. Uğursuz, uğur. 25 33
  • netlog321:
    gönder oradan bi gündem..millet meşgul olsun 80 95 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Sözde Darbeyi eniştesinden öğrenen bir c.başkanı varken bununda böyle açıklama yapması normal:) 66 68 Yanıtla
  • İshak Klein:
    dışişleri astsubayda, mit, zaman gazetesi köşe yazarında.. ülke elden gidiyor.. aklınızda bulunsun 71 55 Yanıtla
    İso Star:
    Terbiyesiz herif astsubay dediğin bu ülke için bu millet için her yerde görev yapıyor sen kimsin astsubayı kücümsüyorsun. 38 21
  • 88939764:
    at yalanı koyunlar yutar 56 59 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Kendi adamlarından tokat yiyen tayfalarin ezberci zihniyetleri, siz ne anlarsınız devlet aklından siz ne anlarsınız ülke sevdasından;size mum yakma, ışık söndürme,tencere tavayla ülke mi yöneteceksiniz sanıyorsunuz..... 57 42 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir zamanlar,mit in en başındaki adamın yaptığı açıklamaya bakın;Bu açıklama başatan aşağı kendi kendilerine itibar suiskatidir,zaten...Ya üzerinden 5 yıl geçmiş şimdi mi geldi aklına böyle bir şey açıklamak...Bence gündemi değiştirmeye çalışmaktan başka bir şey değil,yersen... 55 40 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    EEEEE....sonra :))) 48 31 Yanıtla
  • 88939764:
    bugünlerde suikast girişimleri olduğuna dair herkes bir şeyler söylüyor moda oldu belki prim yapar gelecekte bir 4 yıl sonra bir daha söylersin ne komik 40 31 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ESKİ MİT ŞİMDİKİ BAKAN NIN DÜŞTÜĞÜ HALE BAK LA FONTAİNE DEN MASALLAR. 43 26 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Bu ülkeye yakışan başkan olabilir, dış ülkelere en hakim siyasetçi uzak ara,ama asıl mesele içerdeki cep yangını, şimdilik hayırlısı diyelim gitsin. 27 29 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Allah yardımcınız olsun. şu CHP denilen zihniyetten kurtulmayınca. size bize rahat uyku yok 21 31 Yanıtla
  • Seka Sijaric:
    Neden inanamıyorum yada inanamıyoruz acaba bunun tahlili yapılır mı yada Suriye de olduğu gibi iki füze atarız zaiat olur buda oraya girmek için sebep olur gibi mi algıladık 31 18 Yanıtla
  • Teona ışık:
    Yorumlara bakıyorumda dışardan düşmana gerek yok!Siyaset yapmak için kendi devletine bu kadar kör,bu kadar kötü bakan başka bir millet tanımıyorum!Acınası durumdasınız..Her konuda siyaset yapılmaz!!! 19 26 Yanıtla
  • Narkoz null:
    içeride ne kadar düsmanımız vae yorumlardan belli devlet düşmanları 17 28 Yanıtla
  • Yl170707:
    seçim hazırlıkları başlamış.duygu sömürüsüne devam 28 16 Yanıtla
  • Izmir 35:
    Ziyaaaaaaaaaaaaaa 24 17 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    Hakan fidan delikanlıysan halil faydalı ile olan ilişkilerinizi açıklayın neden akpden talimat geldi vekillere faydalı hakkında konuşmayın diye oğlun kaç milyon dolar aldı falyalıdan ülkeyi kirlettiği resmen bide utanmadan bide Kıbrısa büyük elçi atıyorsunuz kasetleri alsın diye... 23 9 Yanıtla
  • osman şahin:
    Çok komik gündem değiştirme 19 7 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Yorumlardan belli olmuyormu ne kadar çok vatan haini varmış sadece fake hesaplarla klavye erkekliği yapan troler bakanım bunlar sana kurban olsun 7 18 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Allah birdir dediğinizden başka hiç bir anlattığınız hikayeyi bu Millet yemiyor artık..! 20 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    KAFAN BU KADAR ÇALIŞIYOR HAKAN FİDAN DEVLETMİ SEÇİLMEMİŞ ATANMIŞ BİR BAKAN YARIN GİDER YERİNE BAŞKASI GELİR 11 6 Yanıtla
  • sadullah nas:
    Uyanık olun Lavrance çok bizim ülkede. Pkk silah bıraktı ya bazılarının şeyini şey etsen bu kadar zorlarına gitmez 3 6 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Yalandır. Hiç inandırıcı değil samimiyet sıfır zaten 7 1 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    PR çalışması gibi 2 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu ülkeyi 23 yıldır yalanlarla yönettiğiniz yetmedi mi. Kendini fazla önemsemek iyi bir psikoloji değildir. Yalan söyleye söyleye ülkeyi ne hale getirdiğiniz ortada. Seni kim öldürsün ki. Bırakın bu mağdur edebiyatını artık. Millet açlık sınırının altında yaşıyor, kafayı buna yorun ve çözüm üretin. Geç bu hikayeleri. 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Anlat anlat heyecanlı oluyor. Bu saraydan ekmek yiyenler hemen mağdur edebiyatına sarılıyor . Bırak bu hikayeleri de millet açlık sınırının altında yaşıyor. Kafayı buna yorun. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi - Son Dakika
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