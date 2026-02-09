Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Bakan Fidan, sunucunun, "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusuna sadece gülerek yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın yönelttiği "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusuna yanıt vermedi.
Bakan Fidan'ın soru karşısında sadece gülümsemekle yetinmesi, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Diplomatik çevrelerde bu sessizlik, Türkiye'nin savunma politikalarındaki "stratejik belirsizlik" stratejisi olarak yorumlandı.
