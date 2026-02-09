Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
09.02.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Haber Videosu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında sunucunun, "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusunu cevaplamayıp sadece gülmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Bakan Fidan, sunucunun, "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusuna sadece gülerek yanıt verdi.

NÜKLEER SORUSUNA SADECE GÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın yönelttiği "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusuna yanıt vermedi.

Bakan Fidan'ın soru karşısında sadece gülümsemekle yetinmesi, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Diplomatik çevrelerde bu sessizlik, Türkiye'nin savunma politikalarındaki "stratejik belirsizlik" stratejisi olarak yorumlandı.

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali tarkan Ali tarkan:
    bu gülüş zaten var gülüşüdür 196 34 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Aynen 11 3
  • 2009kilic 2009kilic:
    ülkenin nüklüer güce sahip olmasinin hayal oldugunu alayli sekilde gülerek asagilaman Recep amcanin dis islerini yapan patron sana yakismadi hic ama hic. 26 191 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Pişmiş kelle gibi sırıtmanın gereksiz oduğu bir soru bu. 27 124 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Domatesin kilosu kaç para deseydin cevap verirdi 26 88 Yanıtla
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    sen açlıktan korkuyorsun korkma rızkı Allah verir 40 17
  • eser demir eser demir:
    Şu adam AKP li olmasa iyi di liderlik vasfı var en azından ama yaptırmazlar 5 54 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
Sahilde kan donduran manzara Yürürken fark edip telefona sarıldı Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 03:03:54. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.