Bakan Fidan ve Güler, TBMM'de Bilgilendirecek - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan ve Güler, TBMM'de Bilgilendirecek

Hakan Fidan ve Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunda İsrail'in saldırıları hakkında bilgi verecek.

06.10.2024 11:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına 8 Ekim Salı günü başlayacak. Genel Kurulun bu oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Oturumun kapalı yapılması bekleniyor.

Bu oturumun ardından çalışmalarını sürdürecek Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı, görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Ayrıca Genel Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçecek.

RTÜK, Mecliste sunum yapacak

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini dinleyecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da toplanarak alt komisyonlar kurulmasını görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri de Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan ve Güler, TBMM'de Bilgilendirecek - Son Dakika

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