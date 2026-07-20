Bakan Göktaş, 100 bininci çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki 100 bininci çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Göktaş, Başakşehir Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende, 100 bininci çift olan Şaban Aygök ve Berivan Koç'a sürpriz yaptı.

Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin'le birlikte Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun kıydığı nikahın şahidi oldu.

Bakan Göktaş, nikahın ardından geline verdiği aile defterinin ucundan damadın da tutmasını istedi.

Evlenen çifte hediyesini de takdim eden Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonumuza başvuruda bulundunuz. Evlenmeden önce eğitiminizi tamamladınız ve bugün de sizin nikahınıza hep beraber şahitlik ettik. Bizim için çok kıymetlisiniz. Zira evlenmek isteyen her gencimizin yanındayız. Ama sizler bu Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran ve nikahı kıyılan 100 bininci çiftimizsiniz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yuva kurmak isteyen gençlere çok önemli bir destek sunduklarını anlattı.

Eğitim programlarının verimli geçmesini temenni eden Göktaş, "Bundan sonraki süreçte de sizi yalnız bırakmayacağız. Biliyorsunuz bundan sonraki desteklerimizde öncelik İŞKUR'da. Ondan sonra da başka çalışmalarımız var. TOKİ'nin bir sonraki sosyal konut projelerinde de inşallah evlilik kredisinden faydalanan gençlerimize öncelik tanıyacağız." ifadesini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan bütün gençlerle gurur duyduklarını dile getiren Göktaş, 100 bin çiftin aslında 200 bin genç demek olduğunu belirtti.

"Türkiye'de 15 bin 460 bebeğimiz var"

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün sizinle beraber Türkiye genelinde 540 nikahımız daha var, aynı sizin gibi. Bu mutlu gününüzde sizlere sürpriz yapmak istedik, mutluluğunuza şahitlik etmek istedik. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırası önemli.' hatırlatmasını da yapmak isterim. Biliyorsunuz biz bu evlilik kredisinden faydalanan gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık bir kredi veriyoruz. Çocuk sahibi olursanız 12 ayı hibe ediyoruz. İki çocuk sahibi olursanız tamamını hibe ediyoruz. Yani hiç geri ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Bugün itibarıyla Türkiye'de 15 bin 460 bebeğimiz var. İnşallah sizlerle beraber de bu serüvene bir halka daha ekleriz. Biz sizin yanınızdayız, bundan sonra da sizi bırakmıyoruz. Altı ay sonra tekrar kapınızı çalacağız. 'Her şey yolunda mı?' diye kontrol edeceğiz ama en önemlisi de bizler bir telefon kadar uzağınızdayız, yakınınızdayız aynı zamanda."

"Anne-baba olmak isteyen her gencimizin yanındayız"

Bakan Göktaş, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18-29 yaş arasındaki çiftlerin başvurularının ardından evlilik öncesi eğitim programına katıldıklarını söyledi.

Yuva kurmak isteyen her gencin yanında olduklarına değinen Göktaş, "Anne-baba olmak isteyen her gencimizin yanındayız. Amacımız 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu yolda daha fazla gençlerimizin yanında olmak, yeni yuvalara şahitlik etmek ve güçlü Türkiye olma yolunda bu gençlerimizle beraber el birliğiyle genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak." dedi.

Göktaş, onlar kadar heyecanlı olduklarını belirterek, "Onların bu mutlu gününde bir genç çiftimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim gençlerimizin, yeni yuva kurmak isteyen gençlerimizin, çiftlerimizin yanındayız. Allah mutluluklarını daim eylesin." diye konuştu.

"100 bin sadece bir istatistik değil"

Vali Gül ise güzel bir olaya şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Göktaş'a teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"100 bin sadece bir istatistik değil. Malumunuz evlilik yaşı giderek ilerliyor. Bunun da birkaç sebebi var. Sebeplerden bir tanesi de hep ötelemek, mükemmeli aramak, annenin ve babanın daha idealleri istemesi. Aslında gençlerin hayatını kolaylaştırmamız lazım. Sonuç itibarıyla bir nikah yapacaklar, bir hayat kuracaklar. Uzunca bir hayatları olacak. Onlara bir fırsat vermek gerekiyor. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu desteği, ailelerin desteği, belediyemizin salon anlamında desteği hepsi bir araya geldiğinde Allah da rahmetini, bereketini veriyor. Kendilerine mutluluklar diliyoruz."

Nikah kıyılan çift de Bakan Göktaş'ın sürprizi karşısında çok mutlu olduklarını ve heyecanlandıklarını anlatarak, destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Göktaş'a teşekkür etti.