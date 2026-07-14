Bakan Göktaş: 15 Temmuz Ruhu 10 Yıldır Yaşatılıyor - Son Dakika
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Bakan Göktaş: 15 Temmuz Ruhu 10 Yıldır Yaşatılıyor

Bakan Göktaş: 15 Temmuz Ruhu 10 Yıldır Yaşatılıyor
14.07.2026 23:30
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz anma programında, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletin ferasetiyle bu ruhu yaşattığını ve 253 şehidin cesaretini unutmadıklarını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşatıldı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Keçiören 15 Temmuz Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar katıldı. Programda mehteran takımı tarafından, marşlar çalındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından programda konuşan Bakan Göktaş, "Bu ülkenin çocuklarına, bu milletin yarınlarına kasteden ihanet şebekesi FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü sebebiyle buradayız. O karanlık gecenin şafağına çıkaran gönüllerin, canları pahasına kahramanlık destanı yazan ellerin aziz hatırasını yaşatmak için buradayız. 15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklara ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık. Asla unutmayacağız. 15 Temmuz'u yalnızca şanlı tarihimizin sayfalarından biri olarak göremeyiz. Çünkü şüphe yoktur ki; 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline, milletimizin istikbaline göz koyanlar, örtülü emeller besleyen karanlık odaklar o gece bir şeyi hesaba katmadı. Bu toprakları vatan kılanlar bize direnişi ve yeniden dirilişi miras bıraktı" dedi.

15 TEMMUZ RUHU HEP YAŞATILDI'

15 Temmuz'un etkilerinin tüm dünyada yankılandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık. Sizler yazdınız. Kahraman gazilerimiz yazdı. Şehitlerimizin aileleri yazdı. Aziz şehitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur' Bu vesileyle 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşatıldı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2 bin 737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı. Onların hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur. Çünkü onlar yalnızca bir destan yazmadı. Bağımsızlık irademize, demokrasi tarihimize, Türkiye'mizin geleceğine sahip çıktı. İşte bu nedenle 15 Temmuz ruhunu milli belleğimize işlemeli, çocuklarımızın gönlüne nakşetmeli ve bu ruhla yarınlara ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ RUHUNU GLEECEĞE TAŞIYORUZ'

Bakan Göktaş, bakanlık olarak bu anlayışı Türkiye'nin dört bir yanında hakim kılmaya yönelik çalıştıklarını kaydederek, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin refahını artıracak sosyal hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimize olan vefamızı göstermeyi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Onları sadece bazıları gibi bir gün değil, biz her zaman onları hatırlıyoruz, her zaman yanlarında oluyoruz. Bu süreci fırsat kılanları da kınıyorum. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizin acıları üzerinden siyasi devşirme yapanları görüyoruz, biliyoruz. Bu millet de biliyor, bu millet de görüyor. Onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim haklarını gözettik, yanlarında olduk, söz verdik, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Çünkü biz şehit ailelerimize ve gazilerimize olan vefamızı göstermeyi milli bir sorumluluk olarak biliyoruz. Bakanlık olarak 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile şehit ailelerimizi ve gazilerimizi geleceğimizin teminatı gençlerimizle buluşturuyoruz. Yani bu toprakların evlatlarının, bu toprakları ayakta tutan kahramanlarından ilham alması için çalışıyoruz. Böylelikle yeni gönül köprüleri kuruyoruz. 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda da şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi yeni politika ve çalışmalarla geliştirmeyi sürdüreceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda her köşesinde kardeşlik ikliminin yaşandığı bir geleceği el birliğiyle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 15 Temmuz Ruhu 10 Yıldır Yaşatılıyor - Son Dakika

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