Bakan Göktaş: Ankara 5 yılda temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı

Politika

Bakan Göktaş: "5 yılda Ankara temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı"

"Ankara için Turgut Altınok başkanımızla yeni bir sayfa açacağız"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçtiğimiz 5 yılda Ankara temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için inşallah Turgut Altınok başkanımızla yeni bir sayfa açacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam, AK Partili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte esnafı ziyareti etti. Ardından AK Parti Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezine geçen Bakan Göktaş, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Akyurtlulardan destek istedi.

"Geçtiğimiz 5 yılda Ankara temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca belediyeciliğe büyük önem verdiğini söyledi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul benim sevdam" sözünü hatırlatarak, diğer belediye başkanlarının bu aşkı örnek alarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Göktaş, AK Parti belediyeciliğinin bir markaya dönüştüğünü dile getirerek, "Türkiye bilir ki gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Değerli Akyurtlular, geleneksel belediyecilik hizmetlerinde dahi beklentileri aksatmadan karşılamak aslında bir belediyenin başarı kriteridir. Büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin desteği ilçeler için hayatidir. Geçtiğimiz 5 yılda Ankara temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı. Akyurt da bunu çok yakından hissetti. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için inşallah Turgut Altınok başkanımızla yeni bir sayfa açacağız. Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bu hizmetten Akyurt'un da en değerli şekilde faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Seçim beyannamemizde bulunan 6'ncı başlık doğrudan bakanlığımızın alanına giren konular"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerçek Belediyecilik' başlığı altında kamuoyu ile paylaştığı seçim beyannamesinin 8 ana başlıktan oluştuğunu vurgulayarak, "6'ncı başlık olan 'Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik' doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konular. 22 yıldır AK Parti iktidarı süresince belediyecilik anlayışımızın temel gayesi milletimizin huzur ve refahı oldu. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına odaklanarak, huzurlu bir sosyal yapı inşa etmek için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim önemsediğimiz sosyal belediyecilik anlayışı, kimseyi geride bırakmayan anlayışı önemser. AK Parti belediyeciliği hiç kimseyi geride bırakmaz. AK Parti belediyeciliği, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, aileyi ve çocuğu, hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet etmeye devam eder. Bundan sonra da bu şekilde bu özveriyle, bu çalışkanlıkla, küçüğüden büyüğüne, engellisinden yaşlısına, çocuğundan kadınına ailenin her bir bireyine hak ettiği yeri kazandırdı, kazandırmaya devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.