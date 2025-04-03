Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu

Bakan Göktaş, Berlin\'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu.

03.04.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'nin yapıldığı konferans alanında Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'e yönelik insani yardımlar, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru ailelere sunulan sosyal destekler, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlamak için gösterdiği çaba ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede, Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konuları da değerlendirildi.

Bakan Göktaş, Gineli Bakan ile görüştü

Bakan Göktaş, Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü Gine'nin, Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi. İkili görüşmede, kadınların her alanda güçlenmesi, çocukların korunması, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, Kongolu Bakan Mboukou-Kimbatsa ile görüştü

Göktaş daha sonra Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile bir araya geldi. Görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında iş birliği imkanları ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, Cezayirli Bakan Rebiga ile bir araya geldi

Göktaş, Cezayir Savaş Gazileri ve Hak Sahipleri Bakanı Laid Rebiga ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere dair tecrübe paylaşımında bulunuldu. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ortak değerler ve sorumluluklar çerçevesinde deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Filistin, Cezayir, berlin, Gine, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
16:49 CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:08 Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
00:57 İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
00:43 Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
00:30 RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
00:13 Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
23:29 Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 19:44:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement