Erişilebilirlikte Somut Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erişilebilirlikte Somut Adımlar

16.05.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde dijital, fiziksel ve kültürel alanlarda engelleri kaldıran projeleri duyurdu. 4 bin 149 belge verildi, tiyatro oyunları işaret dili ve sesli betimlemeyle erişilebilir hale getirildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşıladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son gününün Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildiğini belirterek, bugünü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşıladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, 2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun, kapsamında; kamu binaları, açık alanlar, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu amaçla kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından bugüne kadar 4 bin 149 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına Erişilebilirlik Belgesi verildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle birlikte eğitim, uygulama ve farkındalık çalışmalarının hız kazandığının altını çizen Göktaş, "Şehirlerimizi herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından geliştirilen Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) sistemi sayesinde binaların erişilebilirlik durumunun dijital ortamda değerlendirilebildiğini ifade eden Göktaş, Erişilebilirlik Logosu'nun kullanım alanının da genişletildiğini vurguladı.

ERİŞİLEBİLİRLİK ARTIYOR

Bakan Göktaş, erişebilirlik konusunda farklı bakanlıklar ve kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Erişilebilirliğin sağlanması tüm kurum ve kuruluşların görevidir. Bu kapsamda erişilebilir yaşam alanlarının yaygınlaşması için diğer bakanlıklarla yoğun işbirliği yürütüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla 5 büyük havalimanının daha Erişilebilirlik Belgesi aldığını açıklayan Göktaş, bu belgeye sahip havalimanı oranının yüzde 90'a yaklaştığını bildirdi. Bakan Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen Bulut Kent Bilgi Sistemi sayesinde de erişilebilir alanlar ve park yerlerinin dijital haritalarda görüntülenebildiğini belirtti.

BANKACILIK HİZMETLERİNDE YENİ HEDEFLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği iş birliğiyle bankacılık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, engelli bireyler ve yaşlıların ihtiyaçlarına göre yeni hedefler belirlendiğinin altını çizdi. Bu kapsamda, 2026 yılı sonuna kadar mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesinin planlandığını dile getiren Göktaş, "2027 yılı ikinci çeyreğine kadar ise sadeleştirilmiş dilin bankalar nezdinde sistemlere entegre edilmesi ve uygulamaya alınmasına ilişkin operasyonel süreçlerin tamamlanmasını planladık" açıklamasında bulundu.

'DİJİTAL ERİŞİLEBİLİRLİK ARTIK YASAL GÜVENCE ALTINDA'

Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya açık dijital platformların erişilebilir hale getirilmesinin hukuki zorunluluk olduğunu vurgulayan Göktaş, bu kapsamda bakanlık bünyesinde İzleme ve Danışma Komisyonları oluşturulduğunu, ayrıca erişilebilirlik standartlarına ilişkin rehber ve kontrol listelerinin yayımlandığını kaydetti.

'ERİŞİLEBİLİR SAHNE' PROJESİ BAŞLADI

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 'Erişilebilir Sahne' projesinin başlatıldığını belirten Göktaş, 11 ilde sahnelenen tiyatro oyunlarının işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle erişilebilir hale getirildiğini açıkladı. Bakan Göktaş, projeyle engelli bireylerin diğer izleyicilerle birlikte aynı ortamda ve eşit şartlarda tiyatro deneyimi yaşayabilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

'30 BİNDEN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Bakan Göktaş, 81 ilde valilerin başkanlığında kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerin katılımıyla erişilebilirlik toplantıları düzenlendiğini hatırlatarak, bugüne kadar 30 binden fazla yönetici ve teknik personele erişilebilirlik eğitimi verildiğini, kamu spotları ve uygulama rehberlerinin de bakanlığın internet sitesinde paylaşıldığını ifade etti. Toplumsal duyarlılığı odağına alan 'Yaşama Erişim', 'Sürücüler İçin Erişilebilirlik Hatırlatmaları', 'Trafikte Erişilebilirlik' ve 'Toplu Taşımada Erişilebilirlik' temalı kamu spotlarının tüm mecralarda paylaşıldığını hatırlatan Göktaş, "Bakanlık olarak gayemiz; her bir ferdimizin kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan hayatın her alanında var olabildiği, tam anlamıyla engelsiz bir Türkiye'dir. Nitekim şehirlerimizi ve hizmetlerimizi erişilebilir kılmak sadece kamu kurumlarımızın değil; yerel yönetimlerimizden girişimcilerimize, tasarımcılardan vatandaşlarımıza kadar her birimizin ortak ödevidir. Bizler, zihinlerdeki kalıpları yıkarak Türkiye'yi her noktada erişilebilir kılana dek bu kararlı yürüyüşümüzü azimle sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erişilebilirlikte Somut Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Erişilebilirlikte Somut Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.