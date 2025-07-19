Bakan Göktaş: Erkek Memurlar da Doğum Sonrası Çalışma Düzenlemesinden Faydalanacak

'ERKEK MEMURLAR DA BU HAKTAN YARARLANABİLECEK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile' programının ardından Elazığ Valiliği'ne geçti. Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Bakan Göktaş, burada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Yeni çocuk sahibi olan ya da evlat edinen aileler, bu düzenlemeden faydalanabilecek. Sadece kadın değil, erkek memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Bu sayede aileye daha fazla vakit ayırmak mümkün olacak. Son 23 yılda Elazığ'a toplam 137,2 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Bunun 11,8 milyar TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Elazığ'da 8 kadın kooperatifi ve 5 aile destek merkezi ile kadınlara destek sağlıyoruz. Bin 425 çocuğumuza aile yanında destek sunuyoruz. 2006'dan bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında 1,89 milyar TL kaynak aktarılmış ve 5 bin 262 ailemiz bu destekten faydalanmıştır. 2025 yılı sonuna kadar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sayısını 90'a çıkarmayı hedefliyoruz. Faillere yönelik öfke kontrolü ve iletişim becerileri gibi eğitimlerle önleyici faaliyetler yürütüyoruz. Bugüne kadar 3 bin 958 faile ulaştık" dedi.

'2025 İTİBARIYLA DOĞAN HER ÇOCUK İÇİN DESTEK SUNULACAK'

2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildiğini söyleyen Bakan Göktaş, aileyi çağın tehditlerine karşı korumak ve güçlendirmek için binlerce faaliyet yürüttüklerini söyledi. Bakan Göktaş, "Elazığ'da 60'tan fazla, Türkiye genelinde ise 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik. Ailelere ekonomik katkı sağlayan indirimler, farkındalık çalışmaları ve etkinliklerle aileyi her yönüyle destekliyoruz. Aile ve Gençlik Fonu, Elazığ dahil olmak üzere tüm illerde uygulanmaya başlandı. Elazığ'da fondan faydalanan yaklaşık 300 çiftimiz var. Aynı zamanda doğum destek sistemimizi de güçlendirdik. 2025 itibarıyla doğan her çocuk için destek sunulacak. İlk çocuk için 5 bin TL, ikinci ve üçüncü çocuklar için 5 yıl sürecek düzenli destek modelini hayata geçirdik. Elazığ'da bin 746 anneye toplamda 13,3 milyon TL ödeme yaptık" diye konuştu.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,