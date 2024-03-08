Bakan Göktaş: Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş: Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve kadın milletvekili oranının yükseldiğini açıkladı.

08.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş: "Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20'ye yükseldi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında: Başkentin Güçlü Kadınları" programına katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadınlara en çok değer verilen zamanın AK Parti döneminde olduğunu söyledi.

Son 22 yılda bir asra sığacak eserler tek tek hayata geçirildiğini belirten, "Her bir yatırımın hayat bulmasında kadınlar çok büyük roller üstlendi. Biz de, her daim, ülkemiz ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettik" ifadesini kullandı.

"Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi"

'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' vizyonu ile hareket ettiklerini anlatan Bakan Göktaş "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20'ye yükseldi" diye konuştu.

Kadınlara yeni iş imkanları ve girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz."

"Bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk"

'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme Projesi' ile ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz" açıklamalarında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok ise Ankara'nın tamamında CHP ile DEM Partisinin ittifak yaptığını ifade etti.

Türk, Kürt ve Alevi'nin kardeş olduğunu söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin. Ayrım yapan vatan haini kalleştir. Yani bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla iş birliği yapmıştır. Dem ile iş birliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur. Yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara vatan üzerinde pazarlık yapanlara. Yazıklar olsun söylenecek başka bir söz yok."

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine asla müsaade edemeyiz
    22:07 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine asla müsaade edemeyiz

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da açılan 1974 Kıbrıs Türk Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine geçmesine asla müsaade edemeyeceklerini belirtti. Tatar, Türkiye ile KKTC'nin ayrılmaz olduğunu vurgulayarak Kıbrıs davasının gündemde tutulmasının önemini vurguladı.

  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kafayla memleket yönetilemez
    22:06 AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kafayla memleket yönetilemez

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimler öncesi muhalefetin birbirlerine ağır laflar söylemesinin hesabını vermesi gerektiğini belirterek, bu kafayla memleketin ve şehirlerin yönetilemeyeceğini söyledi. Çelik, Adana'da Cumhur İttifakı adaylarının kenti geleceğe hazırlamak için vizyonlarıyla, projeleriyle hazır olduğunu ifade etti.

  • Rize'de Ardeşen Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali faaliyete geçti
    21:57 Rize'de Ardeşen Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerji Santrali faaliyete geçti

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Ardeşen Belediyesi tarafından tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle açıldı. Törene, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı. GES'in Rize'nin en büyük santrali olduğunu belirten Avcı, bu projeyle Ardeşen Belediyesi'ne aylık 1,5 milyon lira kaynak sağlanacağını ifade etti. Santral, 5 bin 200 panelden oluşuyor ve yıllık ortalama 3.559 MWh enerji üretimi öngörülüyor.

  • Fransa, Ukrayna ve Baltık Devletleri Ukrayna'ya Yardım İçin Bir Araya Geldi
    21:56 Fransa, Ukrayna ve Baltık Devletleri Ukrayna'ya Yardım İçin Bir Araya Geldi

    Fransa, Ukrayna ve Baltık devletlerinin dışişleri bakanları, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Ukrayna'ya daha fazla yardım gündemiyle bir araya geldi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: Türk kadını tarih boyunca umut olmuştur
    21:49 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: Türk kadını tarih boyunca umut olmuştur

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Türk kadınının cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile harmanlanmış şuuru tarih boyunca istiklal ve istikbal adına umut olduğunu belirtti. Yılık, kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesi ve hak ettikleri yere gelmeleri için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.


22:12 Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 22:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Kadın Milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement