Bakan Göktaş: "Kimseyi geride bırakmayan bir toplum için çalışıyoruz"

AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İnşa ettiğimiz sosyal hizmet modellerimizle, kimseyi geride bırakmayan güçlü bir toplum için çalışırken en büyük gücümüz teşkilatımızdır" dedi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve AK Parti Ağrı teşkilatı katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki önemine değinerek, "Medeniyetimizin ve kardeşliğimizin kalesi Ağrı'da, İl Danışma Meclisimizi gerçekleştirdik. Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz projeleri, Bakanlığımızın çalışma alanına giren faaliyetleri paylaştık. İnşa ettiğimiz sosyal hizmet modellerimizle, kimseyi geride bırakmayan güçlü bir toplum için çalışırken en büyük gücümüz teşkilatımızdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ise yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002'den bu yana sadece seçim kazanmadığını, gönüller kazanan bir hareket olduğunu söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayiine kadar pek çok alanda yapılan yatırımları paylaşan Yıldız, "2002 yılında 11 milyar TL olan Milli Eğitim bütçesi, bugün 650 milyar TL'yi aştı. Sağlıkta vatandaşların ücretsiz ve eşit hizmet alabileceği bir sistem kuruldu. Ulaşımda 30 bin kilometrelik bölünmüş yol, 500'ün üzerinde tünel ve köprüyle Türkiye'nin çehresi değişti" dedi.

Yıldız, savunma sanayii alanında yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyelerine çıktığını vurgulayarak, Bayraktar TB2, Kızılelma, TCG Anadolu ve Atak gibi yerli projelerin Türkiye'yi küresel düzeyde güçlü bir konuma taşıdığını belirtti.

Enerji alanında da Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ve Gabar'da üretime alınan petrolün yanı sıra güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar atıldığını aktaran Yıldız, tarımda çiftçiye verilen desteklerin 800 milyar TL'yi aştığını kaydetti.

Sosyal hizmetlerde ise 2002'de 1.3 milyar TL olan yardım bütçesinin bugün 300 milyar TL'yi geçtiğini söyleyen Yıldız, "Aile Destek Programı, doğum yardımları ve sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olduk" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hem sahada hem masada güçlü bir konuma ulaştığını belirten Yıldız, "Bugün Türkiye, Gazze'de zulme karşı sesini yükselten, dünyada adalet adına tavır alan bir ülkeyse; bu Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde olmuştur" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir gelecek için çalışacaklarını vurgulayan Yıldız, "Bu topraklarda barış, bu milletin kardeşliği kazanacak. Türkiye Yüzyılı; terörsüz, güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. - AĞRI