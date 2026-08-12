Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Güçlü Türkiye'nin Teminatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye sadece bölgemiz için değil, sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, bir dizi ziyaret için gittiği Malatya'da, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye genelinde "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nın 22'ncisini Malatya'da düzenlediklerini kaydeden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak için her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

Toprak bütünlüğüne, bayrağa, ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden çok badireler atlatıldığını vurgulayan Göktaş, "Bunların her birini nasıl atlattık? Şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde atlattık. Gazilerimizin fedakarlıklarıyla, şehit annelerimizin babalarının dualarıyla atlattık. Sizler olmasanız bugün burada bizler olmazdık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, ocak ayından bu yana 90 binden fazla şehit yakını ve gaziyi ziyaret ettiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" ile yeni bir sürecin başladığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda özellikle şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelip onların sorularını cevaplıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilgi kirliliği var. Sosyal medyada çok yoğun dezenformasyon var. Ailelerimizi provoke etmek ve onları üzmek için çok fazla bilgi kirliliği dolaşıyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bir bakan olarak doğru bilgiyi doğru zamanda sizlere ilk ağızdan iletmek için buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmişte de benzer bir süreç yaşandı. Maalesef o dönemde FETÖ terör örgütü başta olmak üzere emperyalist güçler bu süreci baltalamak için var gücüyle çalıştı."

Bakan Göktaş, sadece ülke içindeki teröristlerle mücadele edilmediğini, sınır ötesinde de mücadeleler verildiğini anımsattı.

Kuzey Irak'ta, Suriye'de şehitler verdiklerini hatırlatan Göktaş, "Biliyorsunuz hemen yanı başımızda bir terör devleti kurmak istendi. Onları silahlandırdılar ve o silahlarla bizim ülkemizin egemenliğine, gücüne kastetmek istediler. Biz artık bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara dikkati çeken Göktaş, "Burada bir af yok. Geçen sene sizleri çok provoke etmediler mi? Çok yalan bilgi dolaşmadı mı? Bugün geldiğimiz sürece öyle bir süreç var mı? Yok. Çünkü devlet güçlü." diye konuştu.

"Türkiye'nin güçlü devlet olduğunu dünyaya gösterdik"

Bugün bütün dünyaya mesaj veren bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye sadece bölgemiz için değil, sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var. Biz bu süreçte, Türkiye'nin ne kadar önemli, büyük ve bölgesi için ne kadar kararlı bir yer olduğunu ve güçlü devlet olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik." dedi.

"Bizler gönülden yanınızdayız"

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel selamını getirdiğini ve kendisinin şehit aileleri ve gazilerle görüşmesi için görevlendirildiğini ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu aktaran Göktaş, "Görüyoruz, bazıları sadece provokasyon kapsamında sizlerin yanına geliyor. Bizler, hem gönülden hem kalpten yanınızdayız. Bunu sizler de çok iyi görüyorsunuz. Bütün o zorluklara rağmen her daim devletimizin yanındasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli bir düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede yaralanmış ancak malul sayılmayan 23 bin gazimiz vardı. Onlara da artık hamdolsun gazilik hakkı verdik. 40 yıldır beklenen bir süreçti. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Bizler şehitlerimizin haklarını savunan, sosyal haklarını güçlendiren ama aynı zamanda itibarını koruyan, aziz hatıralarına sahip çıkan pek çok çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz."

Bakan Göktaş, birlik beraberliğin olduğu, bir daha silahların sesinin çıkmadığı, çocukların geleceğe güvenle baktığı, ailelerin birlikte olduğu bir Türkiye'yi kurmak istediklerini kaydetti.

Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü ailelerle mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu terör maalesef aileleri parçaladı, evlatları babasız bıraktı, annelerin yüreğine ateş düşürdü. Biz artık bir daha bunlar olmasın diyoruz. Bütün gayretimiz, artık ailelerin yüzü gülsün, yatırımlarımızı evlatlarımıza yapalım. Bizler sizlerin her daim yanınızdayız." dedi.