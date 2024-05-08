Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ne ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan sanat eserleri ve anneliği simgeleyen objeler hakkında bilgi aldı. Göktaş, müze ziyareti sürecinde duygulandığını belirterek, müzenin annenin kutsallığını ve tarihini güzel bir şekilde vurguladığını söyledi.

08.05.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ne ziyaret

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teması annelik olan pek çok sanat eserinin bulunduğu, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Bakan Göktaş'ı ziyaretinde 'Anne Müzesi'nin kurucusu Şermin Yaşar karşıladı. Göktaş kendisini karşılayan Yaşar'a "Hayırlı uğurlu olsun. Büyük emek harcadınız" dedi.

Yaşar ile müzeyi gezen Bakan Göktaş, müzedeki birçok önemli sanatçıya ait anne ve çocuk temalı tablolar, heykeller ve koleksiyonlara ilişkin bilgi aldı.

Göktaş, müzede yer alan geçmişten bugüne annelerin kullandığı ve anneliği simgeleyen eşyalar, objeler ve anneliğin değerine dikkati çeken sanatsal çalışmalar hakkında tek tek bilgi alarak, geçici sergi alanındaki Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları zıbını ve başlığı ile Zübeyde Hanım'ın seccadesini inceledi.

Dünya anne bebek koleksiyonunun bulunduğu salonda 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı ve görselli antika bebekleri de gözlemleyen Göktaş, müzede oluşturulan bir alanda farklı ülkelerin ninnilerini dinledi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ile sohbet eden Göktaş, yaptığı açıklamada müze ziyareti sürecince çok duygulandığını belirterek, "Burada herkes, kendisine ait, annesine ait, köklerine ait ama aynı zamanda anneler de kendilerine ait bir parça bulabiliyor. Hem hüznü hem geleceği hem modernliği ama aynı zamanda tarihimizin, köklerimizin çok derin çalışıldığı bir müze olmuş" ifadesini kullandı.

Müze kurucusu Yaşar'ı tebrik eden Göktaş, müzede annenin kutsallığının ve tarihinin çok güzel vurgulandığını söyledi.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Göktaş, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin gününü kutluyorum. Gazzeli annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan annelerimizin de gününü kutluyorum" diye konuştu.

Şermin Yaşar'da Bakan Göktaş'ın ziyaretinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. Yaşar, dünyadaki tüm annelerin duygularını ve Anadolu'nun annelik tarihini anlatabilmek için bu müzenin yolunu açtığını anlattı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement