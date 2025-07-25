Bakan Göktaş, yangında yaralanan orman işçisini ziyaret etti

Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken yaralanan Kader Dereli'yi hastanede ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hastanemizde 1 yaralımız var, durumu iyiye gidiyor ve çok yakın takip ediliyor" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken alevlerin aniden parlaması sonucunda 10 görevli personel şehit olurken, orman işçisi Kader Dereli yaralandı. Ekiplerce kurtarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dereli, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Tolunay Kocaman ve Eyüp Dereli'nin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Göktaş, Kader Dereli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alıp yaralı orman işçisine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Hastanemizde 1 yaralımız var, durumu iyiye gidiyor"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Göktaş, "Bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de orman yangınlarında 5 orman çalışanımızı ve 5 AKUT gönüllümüz bildiğiniz üzere şehit düşmüştü. Biz de bugün şehit ailelerimizi ve yaralılarımızı ziyaret ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hastanemizde 1 yaralımız var, durumu iyiye gidiyor ve çok yakın takip ediliyor. Biz de bu süreçte bakanlık olarak sahadaydık. Afyon, Eskişehir, Denizli, Karabük ve Ankara başta olmak üzere 140 psikososyal destek personelimizle 490 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. 7/24 çalışma esasına göre psikososyal desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tekrardan hepimize geçmiş olsun. Rabbimin ülkemizi bu tür afetlerden, felaketlerden korumasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR